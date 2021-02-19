Новости экономики за 19.02.2021

Новости Беларуси. Где бесплатно можно арендовать помещение под бизнес? Сколько пиломатериалов экспортировали с начала года посредством биржевых торгов? Какое место в рейтинге экспортеров помидоров заняла Беларусь? И на каком этапе переговоры по переориентации белорусского экспорта через российские порты?

В стране будет внедрена государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. Указом главы государства предусмотрено, что системой будут обязаны пользоваться все субъекты хозяйствования в процессе заготовки древесины на землях лесфонда Беларуси.

В 2021 году продолжится работа по расширению географии продаж продукции деревообработки. Особое внимание китайскому рынку. С этой целью организована отдельная торговая сессия, в рамках которой реализуются лоты пиломатериалов с доставкой до морских портов и железнодорожных станций на территории Китая. По этой схеме с начала года уже реализована пилопродукция на без малого 2,5 миллиона долларов. По итогам биржевых торгов в январе экспорт пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу достиг 30 миллионов долларов.

Беларусь заняла 15 место в мировом рейтинге по экспорту помидоров



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