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Роман Головченко о создании госкорпораций: сократить затраты, это самое главное

19 февраля 2021 21:18
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Новости Беларуси. Растущий технопарк энергонасыщенных тракторов требует прицепное оборудование более крупных размеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увеличить объемы такой техники – одна из задач на будущую пятилетку. Обсудили на «Бобруйскагромаше» и создание госкорпораций. Первую из них планируют создать как раз в сфере сельхозмашиностроения.

Роман Головченко о создании госкорпораций: сократить затраты, это самое главное-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Создание такой структуры – видимо, резервы для того, чтобы решить ряд задач. Первая – это сократить затраты, это самое главное. Затраты за счет того, чтобы просто перестроить технологическую политику, то есть убрать дублирующее производство на родственных предприятиях, оптимизировать процессы, за счет этого сократить затраты. Соответственно, в структуре выручки увеличится часть, которую можно будет направить на инвестиции.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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