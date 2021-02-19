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«Печатали для Минска чуть ли не миллион билетов». Почему Бобруйской типографии пришлось переориентироваться?

19 февраля 2021 21:16
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Новости Беларуси. Над созданием новых товаров сегодня думают в Бобруйской типографии. Билетная продукция постепенно умирает, а это раньше был основой хлеб предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Печатали для Минска чуть ли не миллион билетов». Почему Бобруйской типографии пришлось переориентироваться?-1

Владимир Пасько, директор Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина:
Я это вижу даже на примере последних лет, когда мы, допустим, печатали для Минска чуть ли не миллион билетов в месяц проездных. И в одно время Минск раз, и перешел на электронные карточки. Для нас это потеря определенных объемов.

«Печатали для Минска чуть ли не миллион билетов». Почему Бобруйской типографии пришлось переориентироваться?-4

Типография сумела вовремя переориентироваться, используя свое оборудование, технологию, и кадры здесь начали осваивать производство упаковки. Более того, уже озвучены идеи на перспективу. Например, нанесение кодов маркировки на упаковку товаров. 

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Пасько # Фотофакт

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