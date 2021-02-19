«Печатали для Минска чуть ли не миллион билетов». Почему Бобруйской типографии пришлось переориентироваться?

Новости Беларуси. Над созданием новых товаров сегодня думают в Бобруйской типографии. Билетная продукция постепенно умирает, а это раньше был основой хлеб предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пасько, директор Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина:

Я это вижу даже на примере последних лет, когда мы, допустим, печатали для Минска чуть ли не миллион билетов в месяц проездных. И в одно время Минск раз, и перешел на электронные карточки. Для нас это потеря определенных объемов.