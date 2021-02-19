«Сына привёл сюда». Начальник цеха рассказал о династии, которая работает на заводе в Бобруйске

Новости Беларуси. Предприятие «Бобруйскагромаш» – это то, что сегодня объединяет сразу три поколения семьи Беловых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятие «Бобруйскагромаш» – это то, что сегодня объединяет сразу три поколения семьи Беловых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 лет назад Александра Николаевича сюда буквально за руку привел отец, сегодня здесь уже трудится его сын.
Александр Белов, начальник цеха предприятия «Бобруйскагромаш»:
Я пришел сюда в 1997 году простым мастером, потом брат мой пришел, мать работала на этом заводе. Сына я своего старшего привел сюда. То есть у нас получилась как целая династия. Я лично очень горжусь тем, что работаю на этом заводе, что я приношу пользу именно этому заводу. Когда едешь просто по дорогам, приятно видеть технику, которая приносит пользу всей нашей стране.