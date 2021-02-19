«Сына привёл сюда». Начальник цеха рассказал о династии, которая работает на заводе в Бобруйске

Александр Белов, начальник цеха предприятия «Бобруйскагромаш»:

Я пришел сюда в 1997 году простым мастером, потом брат мой пришел, мать работала на этом заводе. Сына я своего старшего привел сюда. То есть у нас получилась как целая династия. Я лично очень горжусь тем, что работаю на этом заводе, что я приношу пользу именно этому заводу. Когда едешь просто по дорогам, приятно видеть технику, которая приносит пользу всей нашей стране.