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«Сына привёл сюда». Начальник цеха рассказал о династии, которая работает на заводе в Бобруйске

19 февраля 2021 21:01
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Новости Беларуси. Предприятие «Бобруйскагромаш» – это то, что сегодня объединяет сразу три поколения семьи Беловых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сына привёл сюда». Начальник цеха рассказал о династии, которая работает на заводе в Бобруйске-1

25 лет назад​ Александра Николаевича сюда буквально за руку привел отец, сегодня здесь уже трудится его сын.

«Сына привёл сюда». Начальник цеха рассказал о династии, которая работает на заводе в Бобруйске-4

Александр Белов, начальник цеха предприятия «Бобруйскагромаш»:
Я пришел сюда в 1997 году простым мастером, потом брат мой пришел, мать работала на этом заводе. Сына я своего старшего привел сюда. То есть у нас получилась как целая династия. Я лично очень горжусь тем, что работаю на этом заводе, что я приношу пользу именно этому заводу. Когда едешь просто по дорогам, приятно видеть технику, которая приносит пользу всей нашей стране.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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