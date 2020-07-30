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Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

30 июля 2020 19:15
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Новости Беларуси. Пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании: после того, как над птицефабрикой в Буда-Кошелевском районе взяли шефство нефтяники, дела здесь пошли в гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-1

Это было много лет назад, а сейчас новая планка – как удвоить производство птицы? По поручению Президента здесь модернизировали комплекс.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-4

Как он теперь будет работать – материал Александра Добрияна.

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Залог экономического успеха – замкнутый цикл производства от яйца до готовой кулинарной продукции, сюда же собственные зерно и комбикормы. С вводом новых мощностей объемы мяса птицы здесь вырастут до рекордных 60 тысяч тонн в год.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-7

Евгений Лукомский, директор «Белоруснефть-Особино»:
Что это дает? Это позволяет предприятию не только сбалансировать производственные мощности (соответственно, сокращать себестоимость в производственном процессе), но также высвобождает объемы для реализации продукции на экспорт. Крупным потребителем белорусской птицы традиционно является российский рынок. Кроме того, это Грузия, Армения, Кыргыстан, Казахстан.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-10

Продукты питания – одна из важнейших для Беларуси статей экспорта. Об этом регулярно напоминает Александр Лукашенко. Именно он во время рабочей поездки в Ветковский район летом 2019-го обратил внимание на необходимость развивать птицеводство.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-13

Наращивать мощности по производству мяса птицы – одно из поручений главы государства.

Александр Ляхов: у нас схема работы такая: 20% – собственных средств, 80% –  по той схеме, которая предусмотрена государством

«Белоруснефть-Особино» – тот самый пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-16

С 2005 года, когда шефство над птицефабрикой взяли белорусские нефтяники, объем производства мяса птицы здесь вырос в пять раз.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-19

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:
Я считаю, что эта практика оправдала себя, особенно применительно к крупным птицефабрикам. Практически это промышленная технология выращивания мяса птицы. И с учетом того, что на таком крупном промышленном предприятии как «Белоруснефть», есть определенная технологическая культура, объединение нашего предприятия и крупного сельхозпредприятия дало определенный толчок в части повышения дисциплины, наработки различного рода проектов. Практически это привело к тому, что проекты реализуются быстрее и качественнее.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее-22

Приход мощного партнера дал толчок не только развитию сельхозпредприятия. Он в целом положительно сказался на экономике района: новые рабочие места, достойная заработная плата, передовые технологии, рентабельность производства и инвестиции. Только в новые птичники вложено более 16 миллионов рублей.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Добриян # Евгений Лукомский # Александр Ляхов # Фотофакт

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