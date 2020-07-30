Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Новости Беларуси. Пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании: после того, как над птицефабрикой в Буда-Кошелевском районе взяли шефство нефтяники, дела здесь пошли в гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это было много лет назад, а сейчас новая планка – как удвоить производство птицы? По поручению Президента здесь модернизировали комплекс.

Как он теперь будет работать – материал Александра Добрияна. «Ни сквозняка, ничего, к ак реб ё нку ». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике Залог экономического успеха – замкнутый цикл производства от яйца до готовой кулинарной продукции, сюда же собственные зерно и комбикормы. С вводом новых мощностей объемы мяса птицы здесь вырастут до рекордных 60 тысяч тонн в год.

Евгений Лукомский, директор «Белоруснефть-Особино»:

Что это дает? Это позволяет предприятию не только сбалансировать производственные мощности (соответственно, сокращать себестоимость в производственном процессе), но также высвобождает объемы для реализации продукции на экспорт. Крупным потребителем белорусской птицы традиционно является российский рынок. Кроме того, это Грузия, Армения, Кыргыстан, Казахстан.

Продукты питания – одна из важнейших для Беларуси статей экспорта. Об этом регулярно напоминает Александр Лукашенко. Именно он во время рабочей поездки в Ветковский район летом 2019-го обратил внимание на необходимость развивать птицеводство.

Наращивать мощности по производству мяса птицы – одно из поручений главы государства. Александр Ляхов: у нас схема работы такая: 20% – собственных средств, 80% – по той схеме, которая предусмотрена государством «Белоруснефть-Особино» – тот самый пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании.

С 2005 года, когда шефство над птицефабрикой взяли белорусские нефтяники, объем производства мяса птицы здесь вырос в пять раз.

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:

Я считаю, что эта практика оправдала себя, особенно применительно к крупным птицефабрикам. Практически это промышленная технология выращивания мяса птицы. И с учетом того, что на таком крупном промышленном предприятии как «Белоруснефть», есть определенная технологическая культура, объединение нашего предприятия и крупного сельхозпредприятия дало определенный толчок в части повышения дисциплины, наработки различного рода проектов. Практически это привело к тому, что проекты реализуются быстрее и качественнее.