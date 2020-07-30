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Дефицит бюджета Беларуси в первом полугодии составил 1,8 млрд рублей

30 июля 2020 15:32
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Новости Беларуси. 1,8 миллиарда рублей составил дефицит бюджета в первом полугодии. Об исполнении главного финансового документа рассказал Минфин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доход поступило почти 10,5 миллиарда или 41 % уточненного годового плана. Больше половины поступлений – 6 миллиардов рублей – обеспечил налог на добавленную стоимость. Совокупные расходы за отчетный период составили чуть более 12 миллиардов (порядка 44 % годового плана). Здесь главной статьей стала социальная сфера. На финансирование образования, здравоохранения и культуры направлено более 8,5 миллиарда рублей.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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