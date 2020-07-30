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«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

30 июля 2020 19:08
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Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-1

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-3

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-5

Дом построен по последнему слову техники: вода, еда, кислород – все подается автоматически.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-8

Индивидуальный подход к каждой птице.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-11

Анна Сычева, главный зоотехник сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
Для каждого возраста птицы свои условия. Сейчас вы видите маленького птенца, который только что из инкубатория. Ему нужен, можно сказать, штиль, температура 33ºС в первый день, ни сквозняка, ничего. Как ребенку.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-14

Клеточное содержание бройлеров позволяет на одной и той же площади получить вдвое больше продукции по сравнению с классической технологией содержания на полу.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-17

При этом созревает птица на пять дней раньше.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-20

Александр Добриян, корреспондент:
Этим крохам не больше суток. Прямиком из «роддома». Сейчас вес каждого из них около 40 граммов. За 39 дней, которые они проведут в этом «общежитии», их масса увеличится в 60 раз.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике-23

На выходе получится стандартный бройлер 2 килограмма 400 граммов.

# Птицы # Экономика # Анна Сычева # Александр Добриян # Фотофакт

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