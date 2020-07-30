«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дом построен по последнему слову техники: вода, еда, кислород – все подается автоматически.

Индивидуальный подход к каждой птице.

Анна Сычева, главный зоотехник сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

Для каждого возраста птицы свои условия. Сейчас вы видите маленького птенца, который только что из инкубатория. Ему нужен, можно сказать, штиль, температура 33ºС в первый день, ни сквозняка, ничего. Как ребенку.

Клеточное содержание бройлеров позволяет на одной и той же площади получить вдвое больше продукции по сравнению с классической технологией содержания на полу.

При этом созревает птица на пять дней раньше.

Александр Добриян, корреспондент:

Этим крохам не больше суток. Прямиком из «роддома». Сейчас вес каждого из них около 40 граммов. За 39 дней, которые они проведут в этом «общежитии», их масса увеличится в 60 раз.