«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дом построен по последнему слову техники: вода, еда, кислород – все подается автоматически.
Индивидуальный подход к каждой птице.
Анна Сычева, главный зоотехник сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
Для каждого возраста птицы свои условия. Сейчас вы видите маленького птенца, который только что из инкубатория. Ему нужен, можно сказать, штиль, температура 33ºС в первый день, ни сквозняка, ничего. Как ребенку.
Клеточное содержание бройлеров позволяет на одной и той же площади получить вдвое больше продукции по сравнению с классической технологией содержания на полу.
При этом созревает птица на пять дней раньше.
Александр Добриян, корреспондент:
Этим крохам не больше суток. Прямиком из «роддома». Сейчас вес каждого из них около 40 граммов. За 39 дней, которые они проведут в этом «общежитии», их масса увеличится в 60 раз.
На выходе получится стандартный бройлер 2 килограмма 400 граммов.