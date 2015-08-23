«Газпром» в Беларуси: основные плюсы двустороннего сотрудничества

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что Беларусь готова предоставить возможности «Газпрому» по большему объему транзита голубого топлива. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с главой компании Алексеем Миллером. Тот в свою очередь заверил, что «Газпром» будет выполнять все поставленные белорусским руководством цели и задачи по развитию отрасли, инвестиции вырастут. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ постаралась выделить основные плюсы этого двустороннего сотрудничества.

«Газпром Центр» станет очередным масштабным строительным проектом для столицы. В него инвестирует российская энергетическая компания. Восточной части города не хватало такого крупного делового и главное – общественного комплекса.

Наталья Бреус, СТВ:

Строительство только начинается. Сейчас здесь котлован, но через три года на этом месте будет возведен многофункциональный центр. И это только один пример сотрудничества двух государств – Беларуси и России.

Проект оценивают в четверть миллиарда долларов. Он станет знаковым для союзного государства. Этим и объясняется присутствие на торжественной церемонии начала строительства президента Беларуси.

Если заметили, памятный хрустальный символ скрепляли магнитом. Такое постоянное притяжение сегодня и между странами. Хотя в прессе в последнее время активно звучит мысль, что Беларусь пытается развернуться на Запад. Глава государства дал понять, что дружить против России никто не собирается. И главный тренд в политике можно уместить в одно простое слово — многовекторность.

Александр Лукашенко:

Это не чужая для вас территория. Мне уже надоело читать сообщения из России (я только что посмотрел обзор), разного рода политические флюгеры и провокаторы начинают и меня теребить. Я только не знаю, зачем это политика в России. Но это их дело. Поэтому япросто на злобу дня говорю вам, что это не чужая для вас страна, это не чужая для вас земля. Мы всегда будем делать то, что выгодно для российских компаний, а, значит, и для России. Любой проект, начиная от строительства и заканчивая основной нашей деятельностью, мы готовы поддерживать в Беларуси. Но если где-то мы сможем что-то сделать за пределами Беларуси, вы нам скажите – мы всегда подключимся. Вы должны это твердо знать. И я прошу передать эту мою позицию при случае с глазу на глаз руководителям Российской Федерации. Они пусть не сомневаются в нашей честности, принципиальности и надежности. И за этим не стоит какая-то коммерческая выгода. Абсолютно нет. Нашей общей безопасностью, нашей общей с вами независимостью мы никогда не торговались и торговаться не будем, как бы нас ни толкали влево, вправо.

У нас нет позиции выбора: с Западом или с Россией, с Западом или с Востоком. Мы никогда ни с кем не вели переговоры, даже за стол переговоров не садились, если перед нами ставили выбор: Россия или Запад. И вам любой западный политик, любой американский политик, которые приезжают к нам, никогда не скажут, что мы переговоры вели за счет России и кого-то пугали Россией. Этого никогда не было и не будет. В то же время мы открыто и честно говорим: мы хотим нормализовать отношения с Европейским союзом и Америкой. Точно так, как Россия, точно так, как любое государство.

Российскую компанию и Беларусь объединяют десятилетия сотрудничества. Сегодня республика – ядро газотранспортной системы в регионе. Через страну проходит самый короткий маршрут поставок голубого топлива европейским потребителям.

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»:

Абсолютно все цели и задачи, которые Вы перед нами ставите в части развития газовой отрасли Беларуси, мы будем выполнять. Мы вместе с Вами очень успешно в последние годы работаем, это говорит об увеличении объемов инвестиций.

От социальной нагрузки газовая корпорация не отказывается. Компания участвовала в восстановлении Брестской крепости, вкладывает в детский спорт. Частично профинансировала строительство жилья для многодетных. Накануне в Михалово 30 семей получили ключи от новых квартир. Семейство Невейко уже планирует, как обустроится с детьми.

Оксана Невейко:

Тут будет наша детская, тут Артур будет спать, девчонки. Вид хороший из окна, детей из окна увидишь.

Логичным называют эксперты требование белорусского руководства к бизнесу вкладывать в развитие социально важных проектов для страны. Так принято во всем мире.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларусь является достаточно надежным транзитером, поэтому и компании «Газпром» выгодно поддерживать отношения с нашей страной и сотрудничать. Они должны думать не только о том, чтобы получить прибыль, но и о том, что они работают в этом регионе. Они должны вкладывать в социальную сферу свои средства.

Что касается будущего комплекса на востоке Минска. По замыслу архитекторов он будет состоять из 9 зданий. Это не только офисная высотка, где кроме «Газпрома» разместятся представительства крупнейших мировых компаний. Кстати, это будет самый высокий небоскреб в Минске с рестораном на самом верху и обзорной площадкой. 4 этажа паркинга спрячут под землю.

По соседству разместятся 4-звездочная гостиница, конгресс-центр, детский и спортивный комплексы. Здесь будет построен первый летний амфитеатр и организована первая негосударственная служба скорой помощи. Плюс магазины и парк для отдыха. Главным условием власти было доступность объектов людям.

Сергей Киселев, начальник филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса группы Газпром ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Это будет комплекс для простых людей, куда можно прийти отдохнуть с детьми, потому что есть детский центр, спортивный, медицинский. Там большая площадь, на которой можно зимой даже сделать каток. Большой амфитеатр где-то на 1,5 тысячи человек, которых можно собрать здесь и провести какие-то городские мероприятия или ведомственные. Этот центр будет для всего города.

Подсчитали, что новый комплекс даст 5,5 тысяч рабочих мест главному городу страны. Да и престижность этого района явно вырастет. Финансирует газовая компания и строительство развязки Независимости – Филимонова возле будущего комплекса. Это позволит разгрузить эту часть города и избежать в дальнейшем заторов.

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Каждое строительство такого уникального комплекса дает импульс последующему развитию района, города в целом, республики в целом. Вот на это и рассчитаны такие объекты.

В проекте будут задействованы белорусские компании. Это подстегнет строительный комплекс столицы. Сейчас идут подготовительные работы. Закончить планируют в срок. Кстати, в этом году «Газпром» намерен увеличить закупки белорусского оборудования для нужд компании. Такие подходы бизнеса в Беларуси только приветствуются.