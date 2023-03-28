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В Беларуси вступило в силу временное лицензирование вывоза зерновых

28 марта 2023 09:27
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Новости Беларуси. Временное лицензирование вывоза злаковых введено в Беларуси. Соответствующее решение принято Советом министров и вступает в силу с 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная мера направлена на защиту внутреннего рынка страны от дефицита продовольственной продукции.

В Беларуси вступило в силу временное лицензирование вывоза зерновых-1

Теперь, чтобы вывезти за пределы республики рожь, овес, гречиху и прочие культуры, необходимо будет получить разовую лицензию в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Не коснутся новые правила товаров, вывозимых в страны ЕАЭС. Под действие постановления не попадает зерно, вывозимое в другие страны для оказания гуманитарной помощи, а также перемещаемое в рамках международного транзита.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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