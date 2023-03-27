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С 28 марта автомобильное топливо подешевеет

27 марта 2023 18:07
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С 28 марта будет меняться цена на автомобильное топливо.

Это уже не первая акция за текущий месяц. Так, по сравнению со стоимостью на 21 марта топливо подешевеет на 1 копейку, пишет «Белнефтехим».

С 28 марта автомобильное топливо подешевеет-1

Фото: pixabay.com

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 2,32 белорусских рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,42, а также АИ-98-К5-Евро – 2,64. Дизельное топливо будет стоить 2,42 белорусских рубля.

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# Цены на бензин # Экономика # Фотофакт

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