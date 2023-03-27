Новости экономики за 27.03.2023

Скорость и масштабы международного сотрудничества. Промышленная закупка белорусской крупногабаритной техники Башкортостаном, выставка отечественного инновационного оборудования в Узбекистане и оценка экономической активности в Евразийском банке развития. А также кому необходимо отчитаться о налогах? Срок истекает уже через три дня.

Белорусы подали уже свыше 22 тысяч деклараций о доходах за 2022 год. Общая сумма предъявленного к оплате подоходного налога составляет свыше 95 миллионов рублей. 31 марта последний срок подачи декларации. Отчитаться о доходах белорусам необходимо, если в течение 2022 года, к примеру, продали вторую квартиру за пять лет, второй легковой автомобиль за год, получили подарки не от близких родственников в сумме выше восьми тысяч рублей или получали доходы от источников за пределами Беларуси. Уплатить налог необходимо не позднее 1 июня 2023 года.

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