Новости экономики за 27.03.2023

Скорость и масштабы международного сотрудничества. Промышленная закупка белорусской крупногабаритной техники Башкортостаном, выставка отечественного инновационного оборудования в Узбекистане и оценка экономической активности в Евразийском банке развития. А также кому необходимо отчитаться о налогах? Срок истекает уже через три дня.
Наталья Надольская подготовила экономический обзор для программы Новости «24 часа» на СТВ.
31 МАРТА ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
Белорусы подали уже свыше 22 тысяч деклараций о доходах за 2022 год. Общая сумма предъявленного к оплате подоходного налога составляет свыше 95 миллионов рублей. 31 марта последний срок подачи декларации. Отчитаться о доходах белорусам необходимо, если в течение 2022 года, к примеру, продали вторую квартиру за пять лет, второй легковой автомобиль за год, получили подарки не от близких родственников в сумме выше восьми тысяч рублей или получали доходы от источников за пределами Беларуси. Уплатить налог необходимо не позднее 1 июня 2023 года.
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