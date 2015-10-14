Форум молодых специалистов при Генассамблее Международной электротехнической комиссии финишировал в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси финишировал Форум молодых специалистов при Генассамблее Международной электротехнической комиссии. На групповых тренингах и семинарах участники изучили новые подходы в сфере энергетики, а финальным аккордом международной встречи стала экскурсия на столичную ТЭЦ-3.

Более полусотни молодых специалистов из 35 стран. Великобритания, Бразилия, Австралия, США, Мексика, но именно Беларусь, а точнее Минск в этот раз стал местом интернациональной встречи. В рамках 79-ой Генассамблеи МЭК такую многочисленную иностранную делегацию принимает столичный «тепловой гигант».

Чтобы обменяться опытом с белорусскими коллегами и в то же время почерпнуть вдохновляющие идеи для своих будущих разработок, молодой специалист Кирен с легендарной фамилией Кеннеди преодолел не одну тысячу километров. У себя на родине, в Новой Зеландии, Кирен – перспективный проектировщик высоковольтных подстанций. Но с такими производственными объемами, как столичная ТЭЦ-3, признается энергетик, сталкивается впервые.

Кирен Кеннеди, участник Форума молодых специалистов при 79-ой Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии (Новая Зеландия):

Технологии, которые представлены здесь, действительно впечатляют. Парогазовая установка выглядит очень современно. Все процессы здесь закрыты, что обеспечивает безопасность работников. И автоматическая система управления установкой также приятно впечатляет.

Такая интернациональная встреча, убежден Кирен, только начало партнерских отношений в сфере энергетики между Беларусью и Новой Зеландией. Впрочем, и сам Форум – не что иное, как обмен опытом и совместный поиск новых идей.

Александр Сивак, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Во время проведения Ассамблеи будут устанавливаться новые контакты. Мы надеемся, что выйдем на подготовку неких контрактов.

В Генассамблеи Международной электротехнической комиссии Беларусь – постоянный участник. А за время существования Форума молодых специалистов, который впервые провели в Сиэтле еще пять лет назад, свои идеи продвигали 8 перспективных энергетиков Беларуси. И 2015 год стал не исключением. Посмотреть на других и себя показать решились сразу 4 молодых специалиста из Синеокой.

Николай Машедо, участник Форума молодых специалистов при 79-ой Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии (Республика Беларусь):

Для нашей промышленности, точнее для молодых специалистов, если они будут участвовать в работе технических комитетов, которые занимаются разработкой стандартов, они на раннем этапе будут знать, что где изменить, они будут на шаг впереди.

Но обмен опытом – не единственный пункт в программе Форума. Презентации, обучающие программы, групповые тренинги. Три дня более полусотни начинающих и уже профессиональных инженеров, техников и менеджеров в буквальном смысле поднимались на новый уровень в своей профессии.

Рафаэль Ндоло, участник Форума молодых специалистов при 79-ой Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии (Кения):

Я впервые принимаю участие в форуме, и для меня это действительно почетно. Тем более что комиссия в этот раз проходит именно в Беларуси. В своей деятельности я смогу применить полученные здесь знания и очень много интересных идей в организации самого процесса стандартизации, особенно для молодых специалистов.

В 2016 году дружным коллективом Генассамблея МЭК переедет в Германию. Но те инвестиционные проекты, которые сегодня предложили белорусские энергетики, уже впечатлили иностранных гостей. И кто знает, возможно, это интернациональная встреча – начало новой дружбы, а, возможно, и дальнейшего сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.