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На БелАЭС в ноябре появится корпус реактора первого энергоблока: 14 октября конструкция отправилась из Волгодонска

14 октября 2015 16:39
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Новости Беларуси. На Белорусской АЭС уже в ноябре появится корпус реактора первого энергоблока. 14 октября конструкция отправилась из российского Волгодонска. Весит  деталь 330 тон. И, чтобы доставить  такую габаритную посылку к месту назначения, приходится прибегать к логистическим хитростям:  сначала специальный автомобиль довезет реактор до  порта, затем будущему объекту Белорусской АЭС предстоит преодолеть больше тысячи километров  по реке. Финишную прямую от Великого Новгорода до Островецкой стройки реактор проедет на поезде.  Правда, скорость реактивной назвать нельзя –  все путешествие займет больше месяца. 

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская АЭС»:
Есть в графике такого гигантского масштабного проекта (сооружение Белорусской АЭС) ключевые события. Нам важно, чтобы к 20 ноября корпус реактора был на площадке и мы продолжили работы по подготовке к его монтажу.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Сооружение Белорусской АЭС – это сегодня самый значимый проект нашего совместного Союзного государства. Отгрузка корпуса первого энергоблока является важным и значимым событием в реализации нашего проекта.

Корпус реактора прошел длительные проверки, на этом важном объекте  белорусской АЭС предполагается 4 уровня защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Возведение первого энергоблока должно завершиться в 2018 году, а второго – в 2020-м.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Михаил Михадюк # Анатолий Бондарь

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