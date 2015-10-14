Энергетический форум в Минске: ветряные установки, солнечные батареи, гидроэлектростанции и электромобили

Новости Беларуси. Альтернативные источники все чаще используются в быту и промышленности. С последними достижениями в области энергетики можно познакомиться на специализированной выставке в Минске. Свои разработки в области традиционных и альтернативных источников энергии представили около трех сотен компаний из 15 стран мира.

В этом саду экономят на подогреве воды в бассейне уже три года. И все благодаря энергосберегающему проекту. На крыше здания установили 15 гелиоколлекторов. Устройства поглощают солнечную энергию, преобразовывая ее в тепловую, и идеально подходят для нагрева воды. В результате летом ее хватает не только на бассейн, но и на пищеблок. Зимой тоже существенная экономия.

Наравне с энергией солнца здесь стараются «приручить» и энергию ветра. Еще в 2011 году в Новогрудке установили первую в стране ветрогенераторную установку. Результаты превзошли все ожидания, поэтому решили построить здесь целый ветропарк: 7 установок общей мощностью 11 мегаватт. А это четверть всей электроэнергии, потребляемой Новогрудским районом. Условия, признаются специалисты, здесь самые оптимальные.

Вячеслав Сорока, главный инженер РУП «Лидские районные электрические сети»:

Средний ветер составляет порядка 6,8 метров в секунду. Начинается выработка ветровой установки при трех метрах в секунду. Поэтому здесь довольно эффективная такая ветровая обстановка.

Ветроустановки – проект эффективный. Вместе с государственными предприятиями в энергию ветра инвестируют и частные компании.

Елена Селевич, заместитель председателя Новогрудского райисполкома:

Основное пожелание фирмам, которые приходят в наш район, это все-таки регистрация в Новогрудском регионе, поскольку это создание новых рабочих мест и налоговые поступления в бюджет.

Последние достижения мировой энергетики сегодня можно увидеть в Минске на специализированном форуме. Столичная выставочная площадка превратилась в своего рода экспериментальный центр. Свои разработки в области традиционных и альтернативных источников энергии привезли около трех сотен представителей из 15 стран мира.

Электрозаправка для автомобилей будущего – разработка белорусских конструкторов. Ее можно устанавливать на паркингах и в гаражах. Зарядка электромобиля займет от 4 до 9 часов.

Пока в Беларуси электромобили – это, скорее, экзотика. Но прогнозируют, что это направление весьма перспективно. Ведь с введением в строй атомной электростанции в стране появится избыток электроэнергии. А одним из ее потребителей могут стать те самые автомобили будущего.

Алексей Казак, директор компании по производству энергетического оборудования:

Ты целый день ездишь на электромобиле, приезжаешь домой и как телефон на ночь заряжаешь электромобиль. Таким образом, уменьшается избыток электроэнергии в ночное время.

На форуме также много говорили и том, что потребление электроэнергии в мире с каждым днем увеличивается. Достойным решением может стать альтернативная энергетика.

Ульрих Спиндлер, заместитель руководителя Международной электротехнической комиссии:

Сейчас в мире реализуются многочисленные программы, направленные на сокращение потребления энергии и на повышение энергоэффективности. Мы также тесно сотрудничаем с учеными. Использование науки позволяет нам более разумно расходовать энергию.

Заглянуть в будущее и увидеть последние разработки энергетиков можно будет до 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.