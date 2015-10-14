В Брестской области – самой большой плантации клюквы в Европе – начался сбор

Новости Беларуси. В Брестской области – на самой большой плантации в Европе – начался сбор промышленной клюквы. Технология непростая: сначала собирают вручную отборную, самую крупную ягоду, затем территорию затапливают и к делу приступает техника. Часть урожая красной ягоды пойдет на экспорт. Слава о полесских «журавинах» простирается далеко за рубеж. Ведь даже у традиционной рождественской утки в Британии вкус нашей клюквы.

В этом хозяйстве уборочная начинается не раньше середины октября, а тракторами, которые «молотят» воду, здесь никого не удивишь. На самой большой плантации клюквы в Европе начали уборку урожая.

Григорий Лягуский, главный механик предприятия:

Трактора у нас «Минского тракторного завода». Доделали оборудование, которое убирает ягоды, – мотовило. Как в комбайне зерно убирает, так у нас ягоду обмолачивают. А все наши «Кулибины» – мы сами придумали.

Для Михаила Прокоповича это уже 11 уборочная. За эти годы он в совершенстве овладел мастерством «подводной жатвы». А в пользе клюквы отец пятерых детей убедился на собственном опыте.

Михаил Прокопович, механизатор предприятия:

Нам тоже выделяют паек, и очень идет, варенье делаем, компоты. Очень полезная для семьи.

В эти дни предприятие работает, что называется, от зари до зари – с семи утра до семи вечера без выходных. На 85 гектарах выращивают 8 сортов полезной ягоды. Небольшие поля – чеки – сначала затапливают, после – «обмолачивают», а потом прямо с воды собирают витаминный урожай.

Александр Будник, главный агроном предприятия:

Стаскивают понтонам ягоду к транспортеру. Везут дальше на сортировальный пункт, где она будет промываться и дорабатываться. Как рыбаки тянут сеть в путину, так они собирают ягоду – мокрый способ уборки.

А вручную собирают ягоду экстра-класса. Она практически сразу с поля, минуя камеру заморозки, отправляется на экспорт. Давние партнеры предприятия – англичане. Поэтому вот уже больше 15 лет на столах у жителей туманного Альбиона – традиционная рождественская утка в клюквенном соусе – с белорусским ароматом.

Собирать ягоду вручную – труд нелегкий, но хорошо оплачиваемый. На полях работают жительницы окрестных деревень. Зарплату здесь считают не в рублях, а в килограммах.

Сборщица клюквы:

Если ягода хорошая была, то я набрала 135 килограммов. Если так, то по 60-50. Даже не умеющий наберет.

«Полесский рубин» на вкус успели попробовать не только в нашей стране. Польша, Англия, Россия, Прибалтика – на экспорт отправляется до 80% ценной ягоды. На европейском рынке полесскому предприятию приходится конкурировать с американским и канадским производителями.

Василий Лягуский, директор предприятия:

В прошлом году мы сами купили ягоду из Канады. Вы знаете, наша лучше качеством. Те же англичане, что у нас покупают, продают ее как экологически чистую, потому что количество обработок у нас минимальное.

Несмотря на засушливое лето, урожай здесь сумели сохранить и планируют собрать около 600 тонн «красного золота». Хватит не только на белорусскую квашенную капусту, но и на английскую рождественскую дичь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.