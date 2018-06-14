На 10% стали дешевле некоторые лекарства в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области на 10 % снизили цены на отечественные лекарственные препараты, которые продаются в ФАПах* и амбулаториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее госаптекам приходилось закупать всю линейку лекарств в больших количествах. Сегодня же есть реальная возможность преследовать интересы отдельного пункта продажи (их в регионе почти полтысячи). При этом сохраняется 100 % доступность всех необходимых препаратов. Такое решение было принято в мае и стало возможным благодаря электронным рецептам. На протяжении двух лет с момента их введения в области проводился мониторинг потребителей лекарств на селе.

Тамара Якон, жительница агрогородка Мазолово: Каждое понижение, каждая скидка – это всегда ощутимо для нашего бюджета. Ну и понятно все, если это делается для того, чтобы нам легче и проще жилось, то, конечно, спасибо.

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:

Анализ позволил удешевить лекарственные средства для сельского населения. И это очень важно в профилактике социально значимых заболеваний: ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других.

Отметим, что 10 % скидки на отечественные препараты действуют во всех сельских аптеках, ФАПах и амбулаториях северного региона.

*ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.