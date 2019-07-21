«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе

Новости Беларуси. Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот эта гроздь еще растет – она будет килограмма два.
На юге Беларуси климат стал мягче и теплее, агроклиматические зоны сдвинулись. Теперь виноград для наших широт не является чем-то диковинным.
Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата
Ягода уже объединила десятки увлеченных любителей. Люди все чаще заполняют гроздьями собственные подворья. Всерьез задумываются и о промышленных масштабах. Похоже, что виноградная экспансия неизбежна.
Александр Банель, фермер:
Опасения были. Но так получилось, что наш климат постепенно меняется и меняется в положительную сторону. И вот в нашей полосе – Пинский, Столинский районы – сумма активных температур стала выше, чем по всей Беларуси.
Около 100 сортов винограда и каждый отличается по цвету, форме и вкусу. Даже не верится, что свои первые черенки Александр Банель закупил всего три года назад. Технологией и секретами поделились друзья из Украины. Остальное – творчество и талант самого фермера.
Александр Банель:
На самом деле, я сам пребываю в легком шоке. На четвертый год здесь висит неплохая нагрузка. Он вызревает, набирает активно сахар. Виноград действительно вкусный.
Благодаря теплому лету, виноград созревает значительно раньше срока. Некоторые гроздья уже можно снимать. Другие грозди наберут кондиции в ближайшие недели.
Каждый сорт ведет себя по-своему. Но объединяет их в целом неплохая адаптация к белорусскому климату. И это радует больше всего. А выбор покупателей в пользу своего, а не привозного – это дело времени.