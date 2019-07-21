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«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе

21 июля 2019 17:09
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Новости Беларуси. Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-1

Вот эта гроздь еще растет – она будет килограмма два.

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-4

На юге Беларуси климат стал мягче и теплее, агроклиматические зоны сдвинулись. Теперь виноград для наших широт не является чем-то диковинным.

Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-7

Ягода уже объединила десятки увлеченных любителей. Люди все чаще заполняют гроздьями собственные подворья. Всерьез задумываются и о промышленных масштабах. Похоже, что виноградная экспансия неизбежна.  

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-10

Александр Банель, фермер:
Опасения были. Но так получилось, что наш климат постепенно меняется и меняется в положительную сторону. И вот в нашей полосе  Пинский, Столинский районы – сумма активных температур стала выше, чем по всей Беларуси.

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-13

Около 100 сортов винограда и каждый отличается по цвету, форме и вкусу. Даже не верится, что свои первые черенки  Александр Банель закупил всего три года назад. Технологией и секретами поделились друзья из Украины. Остальное – творчество и талант самого фермера.

Александр Банель:
На самом деле, я сам пребываю в легком шоке. На четвертый год здесь висит неплохая нагрузка. Он вызревает, набирает активно сахар. Виноград действительно вкусный.

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-16

Благодаря теплому лету, виноград созревает значительно раньше срока. Некоторые гроздья уже можно снимать. Другие грозди наберут кондиции в ближайшие недели.

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе-19

Каждый сорт ведет себя по-своему. Но объединяет их в целом неплохая адаптация к белорусскому климату. И это радует больше всего. А выбор покупателей в пользу своего, а не привозного – это дело времени.

# Сельское хозяйство # Экономика # Пётр Бутрим # Фотофакт

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