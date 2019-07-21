«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе

Новости Беларуси. Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот эта гроздь еще растет – она будет килограмма два.

На юге Беларуси климат стал мягче и теплее, агроклиматические зоны сдвинулись. Теперь виноград для наших широт не является чем-то диковинным.

Ягода уже объединила десятки увлеченных любителей. Люди все чаще заполняют гроздьями собственные подворья. Всерьез задумываются и о промышленных масштабах. Похоже, что виноградная экспансия неизбежна.

Александр Банель, фермер: Опасения были. Но так получилось, что наш климат постепенно меняется и меняется в положительную сторону. И вот в нашей полосе – Пинский, Столинский районы – сумма активных температур стала выше, чем по всей Беларуси.

Около 100 сортов винограда и каждый отличается по цвету, форме и вкусу. Даже не верится, что свои первые черенки Александр Банель закупил всего три года назад. Технологией и секретами поделились друзья из Украины. Остальное – творчество и талант самого фермера.

Александр Банель:

На самом деле, я сам пребываю в легком шоке. На четвертый год здесь висит неплохая нагрузка. Он вызревает, набирает активно сахар. Виноград действительно вкусный.