Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»
Новости Беларуси. Экспорт белорусского мяса с начала 2018 года вырос на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выручка составила больше 700 миллионов долларов. О развитии отрасли 20 ноября в Минске говорили эксперты из разных стран.
III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске
На специализированный форум пригласили также спикеров топ-уровня из ЕАЭС, Китая, Евросоюза и Объединенных Арабских Эмиратов.
О белорусском мясе знают не понаслышке уже в 17 странах. В 2018 году открыт и китайский рынок: сюда поставили первые 300 тонн мяса.
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня мы также активно работаем над рынками Персидского залива, странами мусульманского мира, где высокий уровень жизни, куда можно поставлять нашу продукцию. И стараемся внедрить на наших предприятиях передовые технологии по переработке, производству, по обвалке мяса, упаковке специализированной, нарезке, чтоб подходило по вкусу целевых экспортных стран.
Альберт Давлеев, глава консалтинговой компании (Россия):
Что касается Беларуси, могу честно сказать, что я реально восхищаюсь тем упорством, с которым отрасль готовит себя к прорыву на международные рынки. Сегодня на прилавках российских магазинов белорусская продукция уже никого не удивляет – она там уже прописалась. Более того, она очень успешно конкурирует с российской продукцией.
Что касается ситуации на внутреннем рынке, мониторинг стоимости мяса ведет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве не исключают возможности установления ценового регулирования на этот продукт. К слову, в Беларуси на одного человека в год производится 127 килограммов мяса.