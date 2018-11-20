Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Новости Беларуси. Экспорт белорусского мяса с начала 2018 года вырос на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выручка составила больше 700 миллионов долларов. О развитии отрасли 20 ноября в Минске говорили эксперты из разных стран. III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске На специализированный форум пригласили также спикеров топ-уровня из ЕАЭС, Китая, Евросоюза и Объединенных Арабских Эмиратов.

О белорусском мясе знают не понаслышке уже в 17 странах. В 2018 году открыт и китайский рынок: сюда поставили первые 300 тонн мяса.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Сегодня мы также активно работаем над рынками Персидского залива, странами мусульманского мира, где высокий уровень жизни, куда можно поставлять нашу продукцию. И стараемся внедрить на наших предприятиях передовые технологии по переработке, производству, по обвалке мяса, упаковке специализированной, нарезке, чтоб подходило по вкусу целевых экспортных стран.