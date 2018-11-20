Новости Беларуси. Реконструкция производств и создание рабочих мест. Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ 20 ноября заверили подписями в правительстве. Это можно считать началом серии крупных проектов по финансированию белорусской экономики.

Например, реконструкции автодороги М7 «Минск – Ошмяны – литовская граница» и модернизации пункта пропуска «Каменный Лог». Есть задумки по сотрудничеству в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике.

Александр Стубб, вице-президент Европейского инвестиционного банка:

Мы подписали документы суммарно на 160 млн. евро. Первое направление – крупный проект с «Минскводоканалом» (по реконструкции Минской очистной станции), который повысит качество жизни для примерно 2 млн. человек. Второе направление – поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки. Как нам кажется, это поможет создать более 2,5 тыс. рабочих мест.