Евразийский банк развития перечислил Беларуси 500 миллионов долларов

Новости Беларуси. Евразийский банк развития перечислил Беларуси финансовый кредит из средств Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 500 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит поможет покрыть расходы госбюджета вследствие пандемии и одновременно меньше использовать валютные резервы. Также кредит поможет вернуться к целевому показателю инфляции, обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок.