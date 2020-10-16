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Евразийский банк развития перечислил Беларуси 500 миллионов долларов

16 октября 2020 16:39
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Новости Беларуси. Евразийский банк развития перечислил Беларуси финансовый кредит из средств Евразийского фонда стабилизации и развития в объеме 500 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит поможет покрыть расходы госбюджета вследствие пандемии и одновременно меньше использовать валютные резервы. Также кредит поможет вернуться к целевому показателю инфляции, обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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