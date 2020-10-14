Новости экономики за 14.10.2020
Новости Беларуси. Что впервые стали продавать на электронных площадках белорусской товарной биржи? Какая продукция отечественных флагманов машиностроения представлена на международной онлайн-выставке? И почему Кипр больше не выдает «золотые паспорта»?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
Медицинские маски белорусского производства впервые продали через биржу
БОЛЕЕ 70 КОМПАНИЙ ИЗ ВОСЬМИ СТРАН МИРА УЧАСТВУЮТ В ОНЛАЙН-ВЫСТАВКЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
Новости Беларуси. Более 70 компаний из восьми стран принимают участие в международной промышленной онлайн-выставке технологий и оборудования Technology and Machinery Expo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В виртуальном выставочном мероприятии от белорусской стороны участвуют все основные флагманы машиностроения. Национальная академия наук Беларуси представит инновационные разработки и прогрессивные технологии, включая беспилотный летательный аппарат.
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КИПР БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАЕТ «ЗОЛОТЫЕ ПАСПОРТА»
Кипр приостановил программу «золотых паспортов», по которой можно было получить гражданство в обмен на инвестиции в экономику в размере как минимум 2 млн евро.
С предложением о приостановке выдачи «золотых паспортов» из-за уязвимости программы и большого количества нарушений выступили министр финансов и министр внутренних дел.
С 2013 по 2019 годы около 4 тысяч инвесторов получили кипрские паспорта, вложив в экономику острова более 7 млрд евро. Помимо Кипра «золотые паспорта» выдают только две европейские страны – Мальта и Болгария. Еще два десятка государств ЕС ограничиваются «золотыми визами».