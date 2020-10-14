Новости экономики за 14.10.2020

Новости Беларуси. Что впервые стали продавать на электронных площадках белорусской товарной биржи? Какая продукция отечественных флагманов машиностроения представлена на международной онлайн-выставке? И почему Кипр больше не выдает «золотые паспорта»?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

Медицинские маски белорусского производства впервые продали через биржу

БОЛЕЕ 70 КОМПАНИЙ ИЗ ВОСЬМИ СТРАН МИРА УЧАСТВУЮТ В ОНЛАЙН-ВЫСТАВКЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Новости Беларуси. Более 70 компаний из восьми стран принимают участие в международной промышленной онлайн-выставке технологий и оборудования Technology and Machinery Expo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.