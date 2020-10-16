Новости экономики за 16.10.2020

Новости Беларуси. Чем белорусский рынок привлекателен для эстонских деревообработчиков? На каких условиях крупнейший банк страны возобновил кредитование строительства жилья и как международные эксперты оценивают работу индустриального парка «Великий камень»? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» Индустриальный парк «Великий камень» назван лучшей особой экономической зоной в рамках инициативы «Один пояс – один путь» по версии авторитетного международного издания Financial Times.

Возглавить рейтинг удалось за счет развитой инфраструктуры и логистики, наилучшего географического положения и рыночных возможностей. fDi Intelligence – это специализированное подразделение Financial Times, которое готовит аналитические обзоры по различным темам. Рейтинг основан на показателях по объемам инвестиций и легкости ведения бизнеса. Евразийский банк развития перечислил Беларуси 500 миллионов долларов В «Великом камне» зарегистрированы резиденты из 14 стран. 15 октября озвучены договоренности о сотрудничестве в сфере взаимного привлечения инвестиций со швейцарским индустриальным парком BUSS. Это не только швейцарский бизнес, но и компании из Германии, Австрии, Лихтенштейна. Все они заинтересованы в развитии своего бизнеса в странах ЕАЭС.