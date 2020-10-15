Новости экономики за 15.10.2020

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ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ МЯСНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Выросли продажи мясного сырья через электронные площадки товарной биржи: с начала 2020 года тысяча сделок. На долю иностранных поставщиков из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши пришлось 47 % всех сделок с мясным сырьем.