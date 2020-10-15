Новости экономики за 15.10.2020
Новости мира. В какую сумму МВФ оценивает убытки мировой экономики от коронавируса? Почему инвесторы выбирают китайский юань и как шведский концерн предлагает перерабатывать старую одежду? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ МЯСНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ТОВАРНОЙ БИРЖИ
Выросли продажи мясного сырья через электронные площадки товарной биржи: с начала 2020 года тысяча сделок. На долю иностранных поставщиков из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши пришлось 47 % всех сделок с мясным сырьем.
Некоторые мясоперерабатывающие предприятия увеличили закупки до 70 %. Прежде всего это касается импортной продукции. Дело в том, что на фоне сокращения производства мяса в основных странах-экспортерах многие зарубежные поставщики существенно подняли цены. Однако на биржевых торгах за счет конкуренции этот скачок цен удается частично нивелировать.
СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ВСЕХ КОМПАНИЙ КИТАЯ ДОСТИГЛА АБСОЛЮТНОГО МАКСИМУМА
Стоимость акций, торгующихся на китайских биржах компаний, достигла абсолютного максимума – капитализация фондового рынка впервые с 2015 года поднялась выше 10 триллионов долларов.
Такой рост аналитики объясняют поддержкой властями торговли ценными бумагами, а также укреплением юаня. Свою роль сыграл и запуск в 2019 году шанхайской технологической биржи STAR. Экспорт Китая показывает рост уже четвертый месяц подряд. Стране, которая первой столкнулась с пандемией, удается быстро возобновить работу своих предприятий. Это происходит на фоне того, как во всем остальном мире все еще продолжают бороться с последствиями от введенных ограничений и карантина.
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