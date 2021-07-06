«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»
Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.
«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?
Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне.
Экспорт вырос на 10 %. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?
Знаковым событием стало проведение и партийного саммита. По случаю векового юбилея Компартии Китая он состоялся после форума.
Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:
Мы хотим хотя бы частично имплементировать очень успешный опыт Китайской Народной Республики в партийном строительстве. Например, социально ответственная элита и выстраивание через партийные лифты так называемые вот этой ответственной за страну элиты – это у нас можно применить и нужно применять.
В глобальном саммите приняли участие более 10 тысяч представителей политических партий, более 500 лидеров из 160 стран мира. С важной речью выступил и Си Цзиньпин.