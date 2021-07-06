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«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

06 июля 2021 18:43
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Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.

«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»-1

Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. 

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«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»-4

Знаковым событием стало проведение и партийного саммита. По случаю векового юбилея Компартии Китая он состоялся после форума.

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»-7

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:
Мы хотим хотя бы частично имплементировать очень успешный опыт Китайской Народной Республики в партийном строительстве. Например, социально ответственная элита и выстраивание через партийные лифты так называемые вот этой ответственной за страну элиты – это у нас можно применить и нужно применять.

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»-10

В глобальном саммите приняли участие более 10 тысяч представителей политических партий, более 500 лидеров из 160 стран мира. С важной речью выступил и Си Цзиньпин. 

# Беларусь-Китай # Экономика # Андрей Кривошеев # Си Цзиньпин # Фотофакт

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