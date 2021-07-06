«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум. «Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?

Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. Экспорт вырос на 10 %. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?

Знаковым событием стало проведение и партийного саммита. По случаю векового юбилея Компартии Китая он состоялся после форума.

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:

Мы хотим хотя бы частично имплементировать очень успешный опыт Китайской Народной Республики в партийном строительстве. Например, социально ответственная элита и выстраивание через партийные лифты так называемые вот этой ответственной за страну элиты – это у нас можно применить и нужно применять.