«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?

Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.
Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.
Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. Стало известно, что ближайшие три года пройдут под знаком регионов Беларуси и Китая. Об этом договорились главы двух государств. Впрочем, у Минска и Пекина немало общих проектов. Например, «Один пояс – один путь». Эту инициативу наша страна поддержала одной из первых и активно развивает.
Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:
Несмотря на санкционную политику, которая объявлена действительно прежде всего западными странами, есть определенная уверенность и устойчивость в том, что вектор, который мы можем в том числе развивать дополнительно, а мы его всегда развивали в последние годы, в том числе с проектом «Великий камень», ориентироваться и на инвестиционные возможности, на возможности реализации продукции, которая производится и в парке «Великий камень», и в Республике Беларусь, с прицелом на китайский рынок.