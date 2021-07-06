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«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?

06 июля 2021 18:19
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Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.

«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?-1

Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. Стало известно, что ближайшие три года пройдут под знаком регионов Беларуси и Китая. Об этом договорились главы двух государств. Впрочем, у Минска и Пекина немало общих проектов. Например, «Один пояс – один путь». Эту инициативу наша страна поддержала одной из первых и активно развивает.

«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?-4

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:
Несмотря на санкционную политику, которая объявлена действительно прежде всего западными странами, есть определенная уверенность и устойчивость в том, что вектор, который мы можем в том числе развивать дополнительно, а мы его всегда развивали в последние годы, в том числе с проектом «Великий камень», ориентироваться и на инвестиционные возможности, на возможности реализации продукции, которая производится и в парке «Великий камень», и в Республике Беларусь, с прицелом на китайский рынок.

# Беларусь-Китай # Экономика # Александр Ярошенко # Фотофакт

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