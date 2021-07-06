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Экспорт вырос на 10%. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?

06 июля 2021 18:22
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Новости Беларуси. К теме сотрудничества Минска и Пекина. О деловом, научном, медийном и культурном взаимодействии говорили 6 июля в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел совместный форум.

Экспорт вырос на 10%. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?-1

Стороны намерены еще больше сблизить экономики двух стран: отмечена необходимость поддержки крупных проектов. В ближайшее время плотнее будем сотрудничать и на региональном уровне. Стало известно, что ближайшие три года пройдут под знаком регионов Беларуси и Китая. Об этом договорились главы двух государств. Впрочем, у Минска и Пекина немало общих проектов. Например, «Один пояс – один путь». Эту инициативу наша страна поддержала одной из первых и активно развивает.

«Есть определённая уверенность и устойчивость». О каких возможностях Беларуси и Китая говорили в «Великом камне»?

Экспорт вырос на 10%. Как развивается сотрудничество Беларуси и Китая?-4

Алексей Сокол, председатель ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Только за прошлый год товарооборот вырос до 4,5 миллиарда долларов США. Экспорт наших белорусских товаров на территорию Китайской Народной Республики вырос на 10 %. Поэтому для нас это важно и у нас огромные перспективы развития.

# Беларусь-Китай # Экономика # Алексей Сокол # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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