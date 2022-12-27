«Это один из ключевых приоритетов развития нашей страны». Головченко об активизации импортозамещения

Чем сегодня живут отечественные производители, которым Запад хотел поставить подножку, и какие планы на будущее? Расскажет наш корреспондент Оксана Семашко.

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение – такую задачу неоднократно перед правительством ставил Президент. Причем в условиях беспрецедентного санкционного давления делать это нужно на высоких скоростях. Сегодня, 27 декабря, в Совмине подвели предварительные итоги 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты обнадеживают – в новый 2023-й наши предприятия войдут с хорошей прибылью. Во многом это заслуга стремительного развития союзных отношений и активной работы в рамках таких интеграционных площадок, как ЕАЭС и СНГ.

На этом опытно-экспериментальном заводе разрабатывают модели техники для лесопромышленного комплекса. Западные санкции подтолкнули к импортозамещению. По техническим характеристикам собственные изделия не уступают зарубежным аналогам, а порой и вовсе превосходят конкурентов. На предприятии во временных сложностях видят колоссальные перспективы. Благодаря инвестпроектам и финансированию планируют создать 360 новых рабочих мест. Дополнительные объемы производства, по предварительным прогнозам, должны вырасти в три раза.

Олег Сухих, первый заместитель генерального директора предприятия по производству лесозаготовительной техники:

Разработаны системы электронного управления машинами, элементы объемной гидроэмиссии с собственной элементной базой. Расширение модельного ряда и его дальнейшее развитие на предприятии позволяют в полном объеме удовлетворить потребности рынка Республики Беларусь и рынка Российской Федерации.

Червяков: Президент поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям. Эта задача решена.

Выпуск импотозамещающей продукции в Беларуси приближается к 25 миллиардам долларов. Данные по итогам года сегодня подсчитали на заседании Президиума Совета министров.