Червяков: Президент поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям. Эта задача решена

Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение – такую задачу неоднократно перед правительством ставил Президент. Причем в условиях беспрецедентного санкционного давления делать это нужно на высоких скоростях. 27 декабря в Совмине подвели предварительные итоги 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты обнадеживают – в новый 2023-й наши предприятия войдут с хорошей прибылью. Во многом это заслуга стремительного развития союзных отношений и активной работы в рамках таких интеграционных площадок, как ЕАЭС и СНГ.

В 2022-м белорусским производителям удалось выпустить на 10 % больше импортозамещающей продукции в сравнении в прошлым. Половину отечественных товаров планируют отправить на экспорт.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Глава государства поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям для того, чтобы они помогали в этих технологических цепочках. Эта задача также сегодня решена. Заключено в целом за этот период, с момента начала таких бирж, более 200 контрактов между малым бизнесом и крупными предприятиями, поэтому резервы, мы видим, есть огромные.



В 2023 году акцент на реализацию совместных импортозамещающих проектов с Россией. На данный момент сформировано более 170 дорожных карт по конкретным товарам, где белорусы должны увеличить локализацию. А это значит, откроются новые возможности для производства и торговли.