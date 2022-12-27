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Червяков: Президент поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям. Эта задача решена

27 декабря 2022 17:40
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Новости Беларуси. Активизировать импортозамещение – такую задачу неоднократно перед правительством ставил Президент. Причем в условиях беспрецедентного санкционного давления делать это нужно на высоких скоростях. 27 декабря в Совмине подвели предварительные итоги 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты обнадеживают – в новый 2023-й наши предприятия войдут с хорошей прибылью. Во многом это заслуга стремительного развития союзных отношений и активной работы в рамках таких интеграционных площадок, как ЕАЭС и СНГ.

Червяков: Президент поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям. Эта задача решена-1

«Это один из ключевых приоритетов развития нашей страны». Головченко об активизации импортозамещения. Подробности здесь.

В 2022-м белорусским производителям удалось выпустить на 10 % больше импортозамещающей продукции в сравнении в прошлым. Половину отечественных товаров планируют отправить на экспорт.

Червяков: Президент поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям. Эта задача решена-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Глава государства поставил задачу вовлечь малый бизнес в кооперацию к крупным предприятиям для того, чтобы они помогали в этих технологических цепочках. Эта задача также сегодня решена. Заключено в целом за этот период, с момента начала таких бирж, более 200 контрактов между малым бизнесом и крупными предприятиями, поэтому резервы, мы видим, есть огромные.

В 2023 году акцент на реализацию совместных импортозамещающих проектов с Россией. На данный момент сформировано более 170 дорожных карт по конкретным товарам, где белорусы должны увеличить локализацию. А это значит, откроются новые возможности для производства и торговли.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Александр Червяков # Оксана Семашко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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