Это непростая задача – аттестовать напрямую поставки: белорусское мясо прошло сертификацию в Китае

Новости Беларуси. Белорусское мясо птицы появится на китайских прилавках уже в первом квартале 2018 года. Меморандум о соответствующей сертификации уже подписан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По вкусу жителям Поднебесной пришлась и наша говядина.

Поставки этого вида мяса на сумму в 20 миллионов долларов осуществят до конца 2017 года. Накануне белорусская делегация посетила Китай, где прорабатывался вопрос о расширении списка предприятий с правом на поставки продукции.