Возможность принимать решения: представителей Совета по развитию предпринимательства наделили реальными полномочиями

Новости Беларуси. Либерализация бизнеса в действии: в Минске прошло первое заседания Совета по предпринимательству в обновленном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь не только управленцы, экономисты, но и крупные предприниматели – представители столичного и регионального бизнеса. По сути, совещательный орган серьезно переформатировали. Представителей Совета наделили реальными полномочиями. Например, возможностью напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Министерство экономики и правительство. Такие обращения будут обязательными для рассмотрения.

Александр Турчин, председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета Министров Республики Беларусь:

Многие документы в сфере бизнеса уже приняты, многие находятся на высокой степени готовности. Но, тем не менее, жизнь не стоит на месте, всегда есть место для совершенства. То есть, мы в таком спокойном режиме сегодня, если видим эти «узкие горлышки», их надо расширять, чтобы это все спокойно проходило. Так же Совет займется разработкой государственных и инвестиционных программ развития и поддержки предпринимательства. В компетенции и документы по вопросам стимулирования и развития частных инициатив в стране. Это своеобразная гарантия тесного взаимодействия бизнес-сообщества и власти.