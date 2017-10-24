Возможность принимать решения: представителей Совета по развитию предпринимательства наделили реальными полномочиями
Новости Беларуси. Либерализация бизнеса в действии: в Минске прошло первое заседания Совета по предпринимательству в обновленном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь не только управленцы, экономисты, но и крупные предприниматели – представители столичного и регионального бизнеса. По сути, совещательный орган серьезно переформатировали.
Представителей Совета наделили реальными полномочиями.
Например, возможностью напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Министерство экономики и правительство. Такие обращения будут обязательными для рассмотрения.
Александр Турчин, председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета Министров Республики Беларусь:
Многие документы в сфере бизнеса уже приняты, многие находятся на высокой степени готовности. Но, тем не менее, жизнь не стоит на месте, всегда есть место для совершенства. То есть, мы в таком спокойном режиме сегодня, если видим эти «узкие горлышки», их надо расширять, чтобы это все спокойно проходило.
Так же Совет займется разработкой государственных и инвестиционных программ развития и поддержки предпринимательства.
В компетенции и документы по вопросам стимулирования и развития частных инициатив в стране. Это своеобразная гарантия тесного взаимодействия бизнес-сообщества и власти.
Павел Топузидис, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства:
Единственное, что хочет бизнес от Совета – это возможность доносить свои вопросы на самый верх.
И не просто доносить, но по этим вопросам принимать решения. Иначе, на мой взгляд, этот совет не нужен.
Только для того, чтобы рассказывать о своих проблемах, если они есть. И точно так же рассказать об успехах, если они есть, давая пример кому-то другому.
Практика показывает: именно на таких площадках вырабатываются наиболее эффективные решения по самым острым проблемам. К слову, уже на первое заседание предприниматели пришли с новыми идеями по улучшению бизнес-климата в стране. Одна из важнейших – возобновить работу советов предпринимательства в регионах.