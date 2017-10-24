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Колодки для БелАза, МАЗа, Минского метрополитена и Geely: в в Старых Дорогах модернизировали механический завод

24 октября 2017 15:35
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Новости Беларуси. Продукция совместного белорусско-украинского предприятия в Старых Дорогах отправилась к заказчику – он же совладелец – БезлАЗу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дочернее производство поставляет для жодинских великанов тормозные колодки.

Раньше их покупали в России, тратили валюту. Теперь и логистика другая, и деньги не те. В Старых Дорогах удовлетворяют спрос на 100 %. Для этого пришлось модернизировать местный механический завод и привлечь инвестора из Украины. Он поставляет смесь для производства колодок.

Колодки для БелАза, МАЗа, Минского метрополитена и Geely: в в Старых Дорогах модернизировали механический завод-1

Александр Пасюкевич, директор предприятия:
Сегодня у нас расстояние до БелАЗа 170 километров, оплата в белорусских рублях. Ну и, соответственно, контроль качества более плотный. Так же мы готовы сегодня практически полностью обеспечить метрополитен по восстановлению колодок.

Ближайшая перспектива – это МТЗ, диски, которые мы тоже сегодня готовы производить. И это колодки для Geely.

Впрочем, «выезжать» здесь будут не только на тормозных колодках. В планах – обработка полимеров, для этого закупят оборудование за границей.

# Экономика # Государственная политика в области промышленности # Фотофакт

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