Колодки для БелАза, МАЗа, Минского метрополитена и Geely: в в Старых Дорогах модернизировали механический завод

Новости Беларуси. Продукция совместного белорусско-украинского предприятия в Старых Дорогах отправилась к заказчику – он же совладелец – БезлАЗу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дочернее производство поставляет для жодинских великанов тормозные колодки.

Раньше их покупали в России, тратили валюту. Теперь и логистика другая, и деньги не те. В Старых Дорогах удовлетворяют спрос на 100 %. Для этого пришлось модернизировать местный механический завод и привлечь инвестора из Украины. Он поставляет смесь для производства колодок.