Новости экономики за 24.10.2017

Новости Беларуси. В стране отмечается бум потребительских кредитов. Получить их сейчас, напоминаем, можно даже без справки о доходах, что сокращает время ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный банк сделал следующий шаг – свою кредитную историю, которая влияет на решение банка дать или не дать вам деньги, теперь можно узнать онлайн. Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте кредитного регистра (ссылку легко найти на портале Нацбанка). ЧИСТАЯ ИСТОРИЯ

Теперь за ответом, сможете ли вы получить кредит, нет необходимости отправляться в офис Национального банка. Достаточно ввести свои данные в Межбанковскую систему идентификации (проще говоря, в большой архив всех кредитов во всех банках) и получить развернутый ответ.

Используя личный кабинет, это можно делать постоянно перед решением обратиться в тот или иной банк. Только стоит помнить, что бесплатно информацию о кредитной истории можно получить только раз в год, в последующие придется платить. Кстати, значительно дешевле, чем за получение бумажной справки. На том же портале можно попробовать исправить свою кредитную историю, если вы, например, думаете, что в банке что-то перепутали. РОСТ СФЕРЫ УСЛУГ

Наша страна в мировом тренде. Большинство индивидуальных предпринимателей Беларуси работают в сфере услуг.

133 тысячи человек, почти в два раза больше, чем в розничной торговле – хотя, казалось бы. И рынок услуг продолжает расти, особенно в столице и крупных городах. Доходы в бюджет от работы индивидуальных предпринимателей с начала года составили 332 миллиона рублей – это почти 2 %. В среднем каждый ИП заплатил налогов на 1400 рублей. ОПТИМИЗМ ВСЕМИРНОГО БАНКА

ВВП Беларуси в 2017 году вырастет на 1,8 %. Такие данные содержатся в октябрьском макроэкономическом прогнозе, который приводится в отчете Всемирного банка. Возобновлению экономического роста способствует увеличение экспорта и спроса на белорусские товары, прежде всего на традиционных рынках стран-партнеров. Пример – не остывающая популярность белорусских продуктов в странах СНГ. Или вот последняя новость: в Китай планируется в 2018 году поставить говядины на 20 миллионов долларов. Положительная тенденция сохранится, и уже в следующем году во Всемирном банке предполагают экономический рост более чем на 2 %. МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Теперь о заботах семейных. Завершается дачный сезон, и мы посоветуем, как попытаться сэкономить на консервации дома на зиму.