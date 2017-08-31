Это элементарная выгода: гендиректор института машиностроения НАН об электромобилях

Новости Беларуси. Производство электрокара должно стать следующим шагом в белорусском машиностроении. 31 августа такую задачу перед учеными и промышленниками поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: первый белорусский электромобиль презентован в Минске Буквально на прошлой неделе наши разработчики продемонстрировали опытный образец. Президент отметил, что лично с ним ознакомился. Но это лишь начало пути. Екатерина Жилянина, СТВ:

В Беларуси в настоящее время около трех миллионов машин, доля электромобилей пока слишком незначительна. В Европе по этому показателю лидирует Норвегия: считается, что каждая третья купленная там машина – электрокар. Для того, чтобы белорусам не отставать от скорости мирового потока, разработчики создали свой опытный образец. На базе этого образца и создадут белорусский электрокар. Разработчики уверяют: для того, чтобы пересадить белорусов на электромобили, нужно, во-первых, создать инфраструктуру – от сервисов до заправок, во-вторых, сделать нашу разработку доступной. Поэтому предлагают двигаться в трех направлениях: создать машину эконом-класса, затем модели среднего ценового сегмента, и, наконец, премиум. Ориентировочная стоимость (для сравнения с мировыми производителями в долларовом эквиваленте) – первый вариант 10-14 тысяч, второй уже в районе 20, выше – суперкар.

Александр Белевич, директор научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Наша задача, все-таки первая задача – это локализовать производство компанентов для электромобиля Geely. Ну а задача следующего этапа будет создавать топовые версии электромобилей, близкие к Tesla. 31 августа о белорусском будущем электрокаров говорили у Президента. Оно и понятно – это не только мировой тренд, экология, но еще и экономика. Для страны, где строится АЭС, то есть электроэнергии будет в достатке, и вовсе шаг стратегический. Александр Лукашенко признается: протестировал Tesla, сравнил с другими. И сегодня показал разработчикам, на что ориентироваться и к чему стремиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Tesla создала прекрасный электромобиль. Во-первых, скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За 2,5 секунды – 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, – идеально. Идеально держит дорогу. Я вам раскрываю все карты личные. Это мое хобби – автомобили – с давних-давних времен, я слежу за развитием этой отрасли. И коль мы создали свой автомобиль, а Geely будет хороший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это первая ступень, можно сказать, уже вчерашнего дня. Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами его создавать, с англичанами – ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложение. Вы создали свой фактически опытный образец. Я с ним внимательно познакомился. Ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею, если мы можем создать лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенция и прочее? Немедленно надо это реализовывать. Цель сегодняшнего разговора. Я вам показал автомобиль. Хотите еще на нем проехать – пожалуйста, езжайте. Хороший человек нам представил этот автомобиль для тестирования. Мы должны посмотреть. Посмотрите – когда вам надо, я пришлю вам автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть. У них очередь уже на три года вперед, на эти автомобили. Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при нашей компетенции, при науке такой плестись в хвосте. Вроде, все умеем – кто-то у нас заберет, что-то сделает. Давайте мы это сделаем и перестанем говорить о том, что для этого нет денег.

Вот он, тот самый суперкар Tesla. Александр Лукашенко предлагает разработчикам протестировать – для этого автомобиль и передали нашему Президенту. Машина, на которую сегодня ориентируется весь мировой автопром. Ведущие марки наперебой заявляют об обновлении линейки гибридами и электромобилями. Не мудрено: Индия, Великобритания, Германия, Норвегия – все больше стран ставят перед собой задачу отказаться в будущем от машин с двигателями внутреннего сгорания. Разбежка от постановки цели до реализации, конечно, в десятилетия. Кто-то к 2030, кто-то к 2050, но доля таких машин в мире постоянно растет. В Нидерландах и Бельгии уже до 5 %, в Китае продажи электромобилей выросли в последнее время почти на 50 %. Есть аргументы, которые и белорусов, уверены разработчики, заставят пересесть на электрокар.

Сергей Поддубко, генеральный директор государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»:

Это элементарная выгода. Во-первых, стоимость поездки: уже подсчитано, 100 километров на электрокаре – это наших 2-3 рубля, максимум. На бензине в 2-3 раза дороже. Электрокары практически не нуждаются в обслуживании: там нет двигателей внутреннего сгорания, нет замены масел. В третьих, масса. Масса электромобиля в целом, привода, она в несколько раз ниже ДВС. И поэтому эта стоимость – это затраты. Экология: вы знаете, что электротранспорт практически не выделяет никаких вредных веществ. Еще не забывайте про КПД: КПД электродвигателя, электропривода до 90 % доходит. Для того, чтобы пересадить страну на электромобили, разработать и даже произвести недостаточно. Понятно сервис, понятно заправки. Стране нужны конструкторы соответствующей компетенции и специализации. Кадры. Задача от вузов до Академии наук. Утилизация батарей. И, разумеется, применять электродвители и электроприводы будут не только для автомобилей. Скутеры, велосипеды, мотоциклы. Производство в стране есть, значит, нужно адаптировать к современным технологиям. В ближайшее время в Беларуси будет представлена целая программа развития электроприводной техники.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Электропривод у нас в стране уже давно есть – это и те же троллейбусы Белкоммунмаша, электробусы, это БелАЗы, это гибриды. Поэтому тема большая, и поставлена задача заняться ей серьезно, очень серьезно. Комплексно. Разгон Tesla 100 километров за 2,5 секунды. Рекорд пробега без подзарядки – 900 километров (а скорость зарядки современных электромобилей в мире уже довели до 20 минут). Разумеется, белорусский опытный образец пока имеет куда более скромные показатели. Пробег до 150, разгонять пока пробовали чуть более 100. Над улучшением характеристик еще работают. Но зато есть у нас свои собственные, эксклюзивные технологии.