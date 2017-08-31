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Фермы с доходом меньше 110 тысяч смогут вести бухгалтерию по упрощенной системе

31 августа 2017 17:19
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Новости Беларуси. Шаг к либерализации бизнеса: в Беларуси упрощены условия ведения небольших фермерских хозяйств. Указом главы государства для них установлен особый порядок бухгалтерского учета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, хозяйствам со средней численностью до 15 работников и выручкой не более 110 тысяч базовых величин в год предоставлено право вести бухгалтерскую деятельность по упрощенное схеме. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.

Ожидается, что мера повысит деловую активность в сфере сельского хозяйства.

Фермы с доходом меньше 110 тысяч смогут вести бухгалтерию по упрощенной системе-1

# Экономика # Фотофакт # Фермеры в Беларуси

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