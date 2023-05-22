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Проблема перепроизводства. Что это такое и почему Запад борется с этим за счёт других стран?

22 мая 2023 19:13
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Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. 

Проблема перепроизводства. Что это такое и почему Запад борется с этим за счёт других стран?-1

Андрей Лазуткин, политолог: 
То, что я пока вижу, еще ход боевых действий в Украине определяет будущее экономических отношений. Посмотрите, что с рынком нефти сегодня происходит в мире. Никто точного прогноза не дает, какая будет цена и сколько Россия реально получает доходов с этой нефти. Из этой нефти потом формируются бюджетные программы, на которые рассчитывает российский бизнес. Получается, что он встраивается в эти программы, ему СВО выгодна, а нам, наоборот, невыгодна. Мы с этого получили обруб сбыта нашего, получили логистические проблемы и мы еще не можем встраиваться в российские кооперационные цепочки по ряду ограничений. 

Кирилл Казаков, СТВ: 
Россия сейчас перестраивается фактически на военные рельсы. Это другая экономика, другие задачи. Мы с этой экономикой военной совместимы? 

Андрей Лазуткин: 
Вы задали вопрос «перестроиться на военные рельсы». Это картинка 1941 года. Мы перестраиваемся. А, может, там идет приватизация военной промышленности? Она была государственной, а становится частной. Эти процессы просто не публичные. До какого-то момента, пока приватизация не завершена, у нас будет один ход СВО. Когда приватизация пройдет, нам скажут: о, вы эффективно воюете, вот вам снаряды. Много очень вопросов. 

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Я бы поменял военную экономику на принципы импортозамещения и технологического суверенитета. Если обеспечить эти два принципа, фактически, это и есть наш ответ против санкций. Так мы слишком привыкли, что все можно купить за копейку. А оценивать последствия дешевого импорта никто не взялся. 

Алена Сырова, СТВ
Вопрос импортозамещения среди всех наших союзников по ЕАЭС стоит остро только у Беларуси и России. 

Проблема перепроизводства. Что это такое и почему Запад борется с этим за счёт других стран?-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: 
Запад, начиная с 2008 года, начал активно сталкиваться с проблемами перепроизводства. Сначала 2008 год, потом 2016-й, а следующий – 2020-й. Это должен был быть кризис перепроизводства. Что делают ЕАЭС, ШОС, Китай, Россия? Они закрывают рынки. Когда мы говорим про ЕАЭС, мы говорим не о том, чтобы внутри себя развить. Мы говорим: нет, продукция американская не пойдет, импортозамещение будет. А что это значит для американских, британских, европейских корпораций? Это смерть. Некуда продукцию поставлять. Их рынок уже в режиме перепроизводства, некуда сбывать продукцию. А Китай говорит: нам тоже это не надо, у нас все есть свое. Почему Россия и Китай сейчас так активно интегрируют свои объединения? Китай провел саммит со странами Центральной Азии, а Россия проводит ЕАЭС. События все рядом. Фактически Россия и Китай говорят: наша задача утопить британские и американские корпорации в своих же проблемах. И они (британцы, американцы) это прекрасно понимают. 

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