Проблема перепроизводства. Что это такое и почему Запад борется с этим за счёт других стран?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Андрей Лазуткин, политолог:

То, что я пока вижу, еще ход боевых действий в Украине определяет будущее экономических отношений. Посмотрите, что с рынком нефти сегодня происходит в мире. Никто точного прогноза не дает, какая будет цена и сколько Россия реально получает доходов с этой нефти. Из этой нефти потом формируются бюджетные программы, на которые рассчитывает российский бизнес. Получается, что он встраивается в эти программы, ему СВО выгодна, а нам, наоборот, невыгодна. Мы с этого получили обруб сбыта нашего, получили логистические проблемы и мы еще не можем встраиваться в российские кооперационные цепочки по ряду ограничений.

Кирилл Казаков, СТВ:

Россия сейчас перестраивается фактически на военные рельсы. Это другая экономика, другие задачи. Мы с этой экономикой военной совместимы?

Андрей Лазуткин:

Вы задали вопрос «перестроиться на военные рельсы». Это картинка 1941 года. Мы перестраиваемся. А, может, там идет приватизация военной промышленности? Она была государственной, а становится частной. Эти процессы просто не публичные. До какого-то момента, пока приватизация не завершена, у нас будет один ход СВО. Когда приватизация пройдет, нам скажут: о, вы эффективно воюете, вот вам снаряды. Много очень вопросов.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я бы поменял военную экономику на принципы импортозамещения и технологического суверенитета. Если обеспечить эти два принципа, фактически, это и есть наш ответ против санкций. Так мы слишком привыкли, что все можно купить за копейку. А оценивать последствия дешевого импорта никто не взялся.

Алена Сырова, СТВ:

Вопрос импортозамещения среди всех наших союзников по ЕАЭС стоит остро только у Беларуси и России.