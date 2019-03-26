«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область

Новости Беларуси. По итогам рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко принял кадровые решения. Они связаны с очевидными примерами бесхозяйственности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 марта глава государства посетил агрохолдинг «Купаловское». Попросил показать производственные помещения, коровники и мехдворы. В итоге обнаружен целый ряд нарушений – несоблюдение технологических процессов, плохие условия содержания животных и беспорядок. Президент потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. Кому и за что грозит лишение должности и возбуждение уголовного дела?

Этот визит не был громом среди ясного неба, но и радужных выводов от него не ожидали. Чиновникам давно известно: агрохолдинг «Купаловский» на личном контроле Президента. Тем более эти земли хорошо знакомы главе государства: Александр Лукашенко руководил здесь одним из хозяйств.

Еще 25 марта здесь, на молочно-товарном комплексе «Слижи», кипела работа по благоустройству. Отмывали бетонные дорожки, подкрашивали ограждения.

Визитная карточка «Купаловского» – эти вот коровники. Других объектов для гордости, увы, пока нет. Впрочем, как и готовой структуры управления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не должны – я уже вам говорил десять раз – угробить эту структуру, которая была с советских времен. Почему? А если мы где-то сделаем не так. А может, нам надо вернуться будет обратно. У нас останутся эти структуры. Они будут работать сами по себе. Ты захочешь их объединить на какое-то поле, работу – команду дал, они съехались, разъехались. Но вот эта структура, как здесь мы находимся, «Юбилейное» – бывший совхоз «Юбилейный», останется. Здесь маленький машинный двор был – он должен остаться. Здесь создана производственная база, молочно-товарная в основном, которая получит корма от земли и переработает в молоко и мясо – она и будет работать. Оставишь ты им внутренний расчетный счет – пожалуйста, оставляй, чтобы они могли тут зарплату платить, еще что-то.

Но, как оказалось, дело не только в дезорганизации организационной структуры. За два года чиновники так и не предложили внятной управленческой схемы. Между тем за успехами и провалами в сельском хозяйстве страны пристально следят. Качественное и недорогое продовольствие – бренд Беларуси, который составляет конкуренцию на чужих ранках.

Вот и эту рабочую поездку главы нашего государства обсуждают в чужом медиапространстве. Александр Лукашенко: «Там же люди, мы не можем оставить их без внимания. Вот в чем смысл сегодняшних разговоров» Выход для слабых хозяйств – объединение земель и усилий. Получается замкнутый цикл от выращивания кормов до производства конечного продукта. Если из молока произвести масло, это увеличивает доход на треть. Но снимать сливки благодаря такому умному хозяйствованию ни республиканские чиновники, ни руководители местной вертикали не торопятся.

Александр Лукашенко:

Мы должны в «Купаловском» выйти на конечную продукцию и торговлю этой продукцией. То есть ты получил молоко – ты должен переработать. Сыры – копысский сырзавод добавим, если надо. Переработка еще молока надо какая-то – значит, еще придется строить. Но ты должен получить цельномолочную продукцию получить, то, что люди покупают. Получить сыры, масло – весь спектр и еще какую-то новинку. И это через свои магазины продать. Вот в чем смысл. Но для того, чтобы колбасу получить… Ты же не будешь пихать в кишку одну говядину. Тебе же надо свинина. Мы думали о птице, но пока не трогай, надо – докупишь где-то. Но свинина с говядиной, и отдельно говяжья, свиная и прочая – разные, с фишками определенными. Ты должен получить готовую продукцию и через свои магазины продать.

И даже, казалось, в целом в стране успешная животноводческая отрасль здесь подложила свинью для местных управленцев. Необходимо наверстать показатели позапрошлого года. А ведь на таблицах темпы роста обнадеживают. Президента убеждают – мол, этот комплекс рассчитан на 35 лет. Еще внукам будет приносить пользу. Такое животноводческое наследие Президент оценил лично.

Вот так выглядит вход в святая святых любого молочно-товарного комплекса – доильный зал.

Александр Лукашенко:

А что у тебя с дверью? Косяк разрушился. У нас, в Беларуси, всегда с этого начинается, понимаешь? С этого начинается всегда. Если бы я был руководителем, а ты был бы у меня здесь, то это был бы последний день твоей работы. Когда-то же она отвалилась, ее же надо было приделать. С этого начинается бардак.

Косяк – это первый и показательный факт отношения к производственной дисциплине. Второй – неработающая вентиляция.

Александр Лукашенко:

И Лавренков сегодня Президента вез – этого не видел? Я уже не говорю про губернатора. Если не будет железной дисциплины, через год все развалится. Включи вон тот вентилятор.

Кто обесточил? Зачем? Если вы будете втирать очки – помыл, покрасил тут и меня привел – вы не на того нарвались. Я же тебе не зря сказал включить этот вентилятор. Потому что я был уверен, что он не работает.

Мощности этого комплекса рассчитаны на 1500 голов. Разместить можно еще 200 коров, но что ждет их дальше? В таких условиях содержания у скота идет год за несколько. Двухлетние телочки на современном комплексе выглядят как 11-летние коровы при домашнем содержании.

– А где после растела?

– В начале.

– Там, в Освенциме этом? Это после растела корова такая. И где ж тебя так научили, господин министр?

Чем дальше в коровники, тем больше претензий и к местным аграриям, и к их столичным кураторам. Вот она, не подкрашенная цифрами ситуация. Александр Лукашенко: «Эта корова еле живая. Зачем вы меня сюда привезли?» Такое ощущение, будто сюда даже заведующий комплекса не доходит. Президент дошел.

Ну, если они не знают, что там можно пройти, так пойдем через яму.

А потом решил проехаться по машинотракторному стану. За более-менее приличным фасадом – металлом. Имя у этого хозяйства – «Амкодор-Шклов». Может, поэтому здесь так щедро разбрасываются одноименными погрузчиками?

Техника на приколе несколько месяцев. Бесперебойно работает здесь только маховик бесхозяйственного отношения к дорогостоящей технике. Вот так выглядит импортный современный комбайн.

– Сколько лет этому комбайну?

– С 2001 года.

– И что, он у вас не выдержал больше?

– Да, их два. Из двух один собрали.

– Сколько этот комбайн не работает?

– В прошлом году он не работал.

– Под забором стоит с какого года?

– Разобрали только в этом.

– Леонид Васильевич, запиши номер комбайна и уточни – одного и второго импортного комбайна – сколько он не работает.

Ангары машинотракторного стана. Что удивляет: металлом хранят под крышей, а вот рабочие агрегаты – под дождем. Хотя рабочие ли?

Критикуя руководство Купаловского и Шкловского районов Могилевской области, Президент дал понять, что ждет каждого нерадивого управленца.

– Ну что, не сеет? Отчего?

– Не получилось. Как поставили, она стоит уже лет пять.

– Так а зачем покупали?

– Не знаю. Это не «Юбилейного» сеялка просто.

– Леонид Васильевич, чтобы научить других, возбудите уголовное дело. Посмотрите по бухгалтерии что у них числится. Что они списали, так сказать. Обстановку эту вы видите, я вам ее показал. Возбудите уголовное дело – от механизатора до председателя райисполкома должны получить оценку.

Провалы в организации агрохолдинга «Купаловский» и бардак в «Амкодор-Шклов» – это точка. Еще вчера Президент озвучивал кадровые перестановки. А выверенное решение было принято до этого.

Причин много. Среди тех, что на поверхности – вопиющие: Могилевская область по темпам развития экономики аутсайдер. В 2018 году – последнее место, за два месяца 2019-го обошла только самый северный регион. В сельском хозяйстве худшие показатели и в 2018-м, и за два месяца этого года тоже не исправили. По экспорту и промпроизводству места такие же неутешительные.

Поэтому сегодняшние кадровые решения – не только наказание за ошибки, а скорее желание исправить ситуацию. Александр Лукашенко: «Выстроишь, сработаешь, махину эту толкнешь – будем говорить о будущем. Не дай бог не справишься» И 25 марта, и не единожды до этого глава государства предупреждал управленцев: поручения Президента надо исполнять, к делу и служебным обязательствам относиться ответственно, а за промахи ждет наказание. Похоже, оршанский разбор полетов в августе 2018 года не всех направил на верную траекторию.