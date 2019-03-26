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Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске

26 марта 2019 17:15
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Новости Беларуси. 3D-принтеры всех поколений, тренажер для сварщиков с дополненной виртуальной реальностью, резка лазером и не только. На международной выставке в Минске свои достижения в области машино- и приборостроения представили два десятка стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко погрузилась в мир реальной фантастики.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-1

Играм в дни каникул третьеклассница Надежда Луговая предпочла научную экскурсию. Упросила деда привести ее на выставку «Металлообработка». Мощное желание для девочки, но она намерена продолжить третье поколение династии инженеров.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-4

Сегодня они вместе изучают технологические ноу-хау. Станки нового поколения режут металл как масло.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-7

А это уже роботы на производстве: быстро, качественно, и уже собирают белорусские автомобили.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-10

Вячеслав Луговой, кандидат технических наук:
Такой станок может заменить два, три, а то и больше неавтоматизированных станков, которые использовались ранее.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-13

Без искр, но с точностью ювелира – высший пилотаж оттачивают сварщики на тренажерах с дополненной виртуальной реальностью. Они уже есть в некоторых учебных заведениях страны. Полировщику со стажем сегодня тоже пришлось попотеть.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-16

Виталий Кулеш, полировщик:
Начинаешь варить и понимаешь, где можно корректироваться, поправиться – изучить свои проблемы.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-19

Ну а это и вовсе фантастика: 3D-принтеры всех поколений. Точные копии деталей из пластика – это уже как запорожец для автомобилестроения. Представители класса люкс работают вот так.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-22

Лазер из металлического порошка клонирует тончайшие копии. Хорошая альтернатива мастерской в космосе – изготовить можно все, что надо под рукой.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-25

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Ну а если говорить о скорости, то, к примеру, замену сустава здесь можно изготовить всего за четыре часа.

Над созданием подобных технологий работают и белорусские ученые.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-28

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Образцы 3D-печати металлом, керамикой. Это чрезвычайно сложно, но мы в начале пути. Работаем над своими материалами отечественными для этого процесса. Я думаю, будут интересные результаты.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-31

С конвейера этого предприятия ежегодно сходят новинки. Одна из последних изготовлена специально для Оршанского инструментального завода. Агрегат практически полностью состоит из отечественных деталей.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-34

Александр Шульгин, директор завода по производству станков:
Задача была поставлена очень серьезная главой государства в августе. Чтобы те станки, которые нужны для инструментального завода, не покупались по импорту, а были сделаны на нашем предприятии. Мы справляемся с этой задачей.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-37

Новые технологии – это то, что прописано в рецепте успеха предприятий, настроенных на конкурентную борьбу на мировом рынке.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-40

Сергей Гунько, заместитель министра промышленности Беларуси:
Минпром по подведомственным предприятиям 26 проектов ведет комплексной модернизации заводов. Индустрия 4.0 – сегодня тренд: цифровая реализация производственных процессов и вообще цифровое производство.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-43

Международный форум – это еще и контракты. Уже намечены новые поставки белорусской продукции в Польшу, Россию и Украину. Ну а Надежда Луговая уже задумалась, что бы и ей создать этакое.

Индустрия 4.0. Рассказываем об интересных новинках международной выставки «Металлообработка-2019» в Минске-46

Надежда Луговая:
Красиво.

# Государственная политика в сфере промышленности # Экономика # Вячеслав Луговой # Виталий Кулеш # Анастасия Ярощик-Корниенко # Сергей Чижик # Александр Шульгин # Сергей Гунько # Надежда Луговая # Фотофакт

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