«Если бы мы с вами начали создавать предприятия в Таджикистане, в Афганистане, мы бы это сделали мгновенно»: Александр Лукашенко – Эмомали Рахмону

Новости Беларуси. Беларусь направит в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых совместных предприятий. Об этом 1 декабря заявил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмомали Рахмон с рабочим визитом в нашей стране.
Переговоры лидеров предварила традиционная церемония фотографирования, после чего главы государств отправились на встречу в узком составе. Минск и Душанбе поддерживают друг друга на политической арене. У сторон нет разногласий. Но фундамент отношений – экономика. Это подчеркнул Александр Лукашенко. Развивать отношения необходимо в русле производственной кооперации. И с совместной продукцией выходить на рынки третьих стран. В частности, осваивать торговую площадку Афганистана. Это государство граничит с Таджикистаном и является торгово-экономическим партнером Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я много думал о том, в каком направлении нам дальше развиваться и действовать. Сегодня у вас ситуация улучшилась еще и потому, что вы наладили блестящие отношения со своими соседями, особенно с Узбекистаном. Уже нет тех проблем, которые когда-то были, особенно по транзиту. По крайней мере, они снимаются. И мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика. Я знаете, о чем подумал, мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. Люди хотят жить, война рано или поздно закончится. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно. Вы хорошими были бы для нас консультантами и проводниками, потому что лучше вас ситуацию в Афганистане, как я вижу, никто не знает. Это хорошая была бы работа на троих. Что касается Таджикистана, я уже понял. Я пошлю туда руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны.
Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
Если мы дадим поручение председателю межправкомиссии изучать все эти детали, возможности создания совместных предприятий, учитывая рынок Таджикистана и рынок Афганистана. Мы построили шесть мостов за последние годы, соединяющих Таджикистан с Афганистаном. И увеличился товарооборот.
К этому времени переговоры во Дворце Независимости завершились. Как стало известно, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились в ближайшее время организовать в Таджикистане масштабную выставку белорусской продукции и провести бизнес-форум. По итогам встречи подписано 4 соглашения о сотрудничестве между ведомствами и регионами двух государств.