«Если бы мы с вами начали создавать предприятия в Таджикистане, в Афганистане, мы бы это сделали мгновенно»: Александр Лукашенко – Эмомали Рахмону

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я много думал о том, в каком направлении нам дальше развиваться и действовать. Сегодня у вас ситуация улучшилась еще и потому, что вы наладили блестящие отношения со своими соседями, особенно с Узбекистаном. Уже нет тех проблем, которые когда-то были, особенно по транзиту. По крайней мере, они снимаются. И мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика. Я знаете, о чем подумал, мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. Люди хотят жить, война рано или поздно закончится. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно. Вы хорошими были бы для нас консультантами и проводниками, потому что лучше вас ситуацию в Афганистане, как я вижу, никто не знает. Это хорошая была бы работа на троих. Что касается Таджикистана, я уже понял. Я пошлю туда руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны.