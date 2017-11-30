Новости экономики за 30.11.2017

Новости Беларуси. Шесть центров льноводства появятся в стране в ближайшие два года. Это отличная возможность выращивать собственные семена, закрыть потребности внутреннего рынка и увеличить экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня некоторые из отечественных сортов льна не уступают по урожайности импортным. Пока слабое звено цепи – это техническая составляющая. Поэтому принято решение приобрести для отрасли 40 импортных льнотеребилок.

Уже заложены экспериментальные посевы льна на базе Национальной академии наук в Витебской области. Ученые будут анализировать рост и трудиться над разработкой защитно-стимулирующих составов. За три года проведут необходимые исследования и проверят их эффективность на практике. МОЛОДЫМ ВЫГОДНЕЕ АРЕНДОВАТЬ Арендного жилья в стране станет больше, это мировая практика. Молодежи на первых порах выгоднее арендовать жилье. Удобство в том, что молодой специалист не привязан к определенному месту. Легко можно сменить квартиру, если нашел рядом интересную работу. Профильное ведомство уже анонсировало увеличение строительства квадратных метров в аренду. К слову, недавно появилась двухуровневая квартира в таунхаусе, которая выставлена как арендное жилье стоимостью порядка 300 рублей в месяц.