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Новости экономики за 30.11.2017

30 ноября 2017 16:39
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Новости Беларуси. Шесть центров льноводства появятся в стране в ближайшие два года. Это отличная возможность выращивать собственные семена, закрыть потребности внутреннего рынка и увеличить экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня некоторые из отечественных сортов льна не уступают по урожайности импортным. Пока слабое звено цепи – это техническая составляющая. Поэтому принято решение приобрести для отрасли 40 импортных льнотеребилок.

Новости экономики за 30.11.2017-1

Уже заложены экспериментальные посевы льна на базе Национальной академии наук в Витебской области. Ученые будут анализировать рост и трудиться над разработкой защитно-стимулирующих составов. За три года проведут необходимые исследования и проверят их эффективность на практике. 

МОЛОДЫМ ВЫГОДНЕЕ АРЕНДОВАТЬ

Арендного жилья в стране станет больше, это мировая практика. Молодежи на первых порах выгоднее арендовать жилье. Удобство в том, что молодой специалист не привязан к определенному месту. Легко можно сменить квартиру, если нашел рядом интересную работу.

Профильное ведомство уже анонсировало увеличение строительства квадратных метров в аренду.

К слову, недавно появилась двухуровневая квартира в таунхаусе, которая выставлена как арендное жилье стоимостью порядка 300 рублей в месяц.

Новости экономики за 30.11.2017-4

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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