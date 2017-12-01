Совет Республики одобрил ратификацию протокола по ценам на российский газ

Новости Беларуси. Верхняя палата урегулировала вопросы, связанные с поставками на ближайшие два года, и определила план дальнейших действий на период до создания общего рынка в ЕАЭС, то есть с 2020 по 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Министерства энергетики, цена на газ для нашей страны во втором полугодии 2017 составляет 143,5 доллара за 1 тысячу кубометров. Уже в следующем году она не превысит 129 долларов за тот же объем, а в 2019 году – 127 долларов. Таким образом нам удастся сэкономить около 700 миллионов долларов.