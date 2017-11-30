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Незамерзайка: какую покупать и за  сколько?

30 ноября 2017 16:36
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Новости Беларуси. Незамерзающая жидкость для омывателя стекла вновь возглавила список необходимых покупок для автомобилистов. В статью расходов на эту графу зарезервировано от 9 до 40 рублей за разовый платеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 литров отечественного продукта можно купить за 10 рублей.

Концентрат немецкого производства стоит в среднем 32 рубля. За жидкость бельгийского происхождения некоторые автолюбители готовы платить 42 рубля за 5 литров.

Кстати, уже 1 декабря начнут штрафовать за летнюю резину. На первый раз предупреждение или штраф 11,5 рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 46 до 115 рублей.

Больше новостей экономики за 30 ноября здесь.

# Экономика # Автомобили

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