Незамерзайка: какую покупать и за  сколько?

Новости Беларуси. Незамерзающая жидкость для омывателя стекла вновь возглавила список необходимых покупок для автомобилистов. В статью расходов на эту графу зарезервировано от 9 до 40 рублей за разовый платеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 литров отечественного продукта можно купить за 10 рублей.

Концентрат немецкого производства стоит в среднем 32 рубля. За жидкость бельгийского происхождения некоторые автолюбители готовы платить 42 рубля за 5 литров.

Кстати, уже 1 декабря начнут штрафовать за летнюю резину. На первый раз предупреждение или штраф 11,5 рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 46 до 115 рублей.