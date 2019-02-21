Прямой эфир

Еўрапейскі інвестыцыйны банк выдаткоўвае $100 млн на ўстаноўку ў Беларусі цеплагенератараў на аснове біямасы

21 февраля 2019 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Пашырыць выкарыстанне аднаўляльнай драўнянай біямасы для ацяплення шматкватэрных дамоў у асобных гарадах Беларусі – мэта чарговага інвестыцыйнага праекту, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Еўрапейскі інвестыцыйны банк выдаткоўвае $100 млн на ўстаноўку ў Беларусі цеплагенератараў на аснове біямасы-1

Еўрапейскі інвестыцыйны банк выдаткоўвае 100 мільёнаў даляраў на ўстаноўку ў Беларусі цеплагенератараў на аснове біямасы, мадэрнізацыю сеткі цэнтралізаванага цеплазабеспячэння і цеплавы рамонт шматкватэрных дамоў.

Яшчэ 100 мільёнаў даляраў на гэты праект выдаткуе Сусветны банк. Партнёрам міжнародных фінансавых інстытутаў у Беларусі выступіць Дзяржстандарт.

Больш навін эканомікі за 21 лютага глядзіце тут.

# Инвестиции в Минск # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей
20 февраля 2019 19:19

Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования
20 февраля 2019 18:11

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

Новости экономики за 20.02.2019
20 февраля 2019 17:54

Новости экономики за 20.02.2019