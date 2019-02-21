Еўрапейскі інвестыцыйны банк выдаткоўвае $100 млн на ўстаноўку ў Беларусі цеплагенератараў на аснове біямасы

Навіны Беларусі. Пашырыць выкарыстанне аднаўляльнай драўнянай біямасы для ацяплення шматкватэрных дамоў у асобных гарадах Беларусі – мэта чарговага інвестыцыйнага праекту, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Пашырыць выкарыстанне аднаўляльнай драўнянай біямасы для ацяплення шматкватэрных дамоў у асобных гарадах Беларусі – мэта чарговага інвестыцыйнага праекту, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Еўрапейскі інвестыцыйны банк выдаткоўвае 100 мільёнаў даляраў на ўстаноўку ў Беларусі цеплагенератараў на аснове біямасы, мадэрнізацыю сеткі цэнтралізаванага цеплазабеспячэння і цеплавы рамонт шматкватэрных дамоў.
Яшчэ 100 мільёнаў даляраў на гэты праект выдаткуе Сусветны банк. Партнёрам міжнародных фінансавых інстытутаў у Беларусі выступіць Дзяржстандарт.
Больш навін эканомікі за 21 лютага глядзіце тут.