Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

Новости Беларуси. Вдохнуть жизнь в пустые стены. В Минске продолжают избавляться от неэффективно используемого имущества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 февраля с молотка ушло еще одно капитальное здание – на этот раз в Степянке. Строение общей площадью более 300 квадратных метров с практически 30-летней историей предназначено для ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Перечень объектов для будущих собственников постоянно обновляется. В ближайшее время в столице запланировано еще три аукциона.







Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:

Хотим обратить внимание, что сейчас объекты Белмедпрепаратов, расположенные в Минске, будут продаваться за одну базовую величину. Кроме того, в этом году уже запланировано проведение аукционов по продаже 11 объектов коммунальной формы собственности, три из которых – это капитальные строения, и восемь – это изолированные помещения.