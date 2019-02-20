На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

Новости Беларуси. Первую партию аккумуляторов получат в марте. На новом заводе по производству батарей под Брестом завершена установка оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его в Беларусь поставляли из Италии, Дании, Франции, Испании, Южной Кореи и Китая. Сейчас на предприятии проводят наладку очистных систем. А в ближайшее время запустят и полный цикл производства аккумуляторов для легковых, грузовых автомобилей и тракторов.

Сергей Дубновицкий, главный инженер завода аккумуляторных батарей:

Мы подобрали оборудование максимально автоматизированное, чтобы исключить человеческий фактор. У нас все транспортируется в закрытых пространствах. Оно собирается, и производится очистка воздуха.

Марина Кравчук, ведущий инженер по охране окружающей среды завода аккумуляторных батарей:

Периодичность контроля: выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников – будет проводиться с периодичностью два раза в год. Изучение земли и почвы на содержание тяжелых металлов – один раз в год. Параметры сброса сточных вод (аккредитованными лабораториями) – будет проводиться один раз в квартал. Это наша обязанность согласно законодательству.