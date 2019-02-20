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На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

20 февраля 2019 18:11
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Новости Беларуси. Первую партию аккумуляторов получат в марте. На новом заводе по производству батарей под Брестом завершена установка оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-1

Его в Беларусь поставляли из Италии, Дании, Франции, Испании, Южной Кореи и Китая. Сейчас на предприятии проводят наладку очистных систем. А в ближайшее время запустят и полный цикл производства аккумуляторов для легковых, грузовых автомобилей и тракторов.

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-4

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-6

Сергей Дубновицкий, главный инженер завода аккумуляторных батарей:
Мы подобрали оборудование максимально автоматизированное, чтобы исключить человеческий фактор. У нас все транспортируется в закрытых пространствах. Оно собирается, и производится очистка воздуха.

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-9

Марина Кравчук, ведущий инженер по охране окружающей среды завода аккумуляторных батарей:
Периодичность контроля: выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников  будет проводиться с периодичностью два раза в год. Изучение земли и почвы на содержание тяжелых металлов  один раз в год. Параметры сброса сточных вод (аккредитованными лабораториями)  будет проводиться один раз в квартал. Это наша обязанность согласно законодательству.  

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-12

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-14

Аналогов такого производства в нашей стране еще не было. Две трети продукции планируют поставлять на экспорт. Мощность завода на первом этапе – миллион батарей в год. Полная загрузка – в два раза больше.

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-17

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-19

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования-21

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Дубновицкий # Марина Кравчук # Фотофакт

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