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Новости экономики за 20.02.2019

20 февраля 2019 17:54
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Новости Беларуси. Когда в стране по прогнозам Министерства экономики начнет работать механизм ипотеки? Какие новые требования налоговые службы предъявляют к работе виртуального игорного бизнеса? Сколько устриц съели белорусы за 2018 год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЗАМЕДЛИЛСЯ

Темпы роста мировой экономики снизились до минимальных уровней со времени финансового кризиса 2008-2009 годов.

Новости экономики за 20.02.2019-1

По данным швейцарского финансового холдинга UBS, к концу 2018 года рост мировой экономики замедлился до 2,1 % – это самый маленький показатель за последние 10 лет. Несмотря на некоторые улучшения, в текущем квартале признаков существенных изменений пока не наблюдается.

Новости экономики за 20.02.2019-4

И, хотя сейчас UBS прогнозирует, что в первом квартале 2019 года рост глобального ВВП увеличится до 3,2 %, в банке признают, что текущих улучшений недостаточно для полноценного ускорения мировой экономики.

Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

Новости экономики за 20.02.2019-7

БЕЛОРУСЫ ОЦЕНИЛИ ВКУС СВЕЖИХ ДЕЛИКАТЕСНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ

Белорусы оценили вкус свежих деликатесных морепродуктов, рост импорта тому явное подтверждение. Это особенно заметно по устрицам. Беларусь импортировала устриц почти на 3,5 тонны больше, чем годом ранее, и в восемь раз больше, чем в 2012 году.

Новости экономики за 20.02.2019-10

При этом страна на 8 % увеличила импорт гребешков, больше стали закупать свежих мидий и каракатиц, повышенным спросом пользуются свежие осьминоги.

Новости экономики за 20.02.2019-13

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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