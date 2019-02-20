Новости экономики за 20.02.2019

Новости Беларуси. Когда в стране по прогнозам Министерства экономики начнет работать механизм ипотеки? Какие новые требования налоговые службы предъявляют к работе виртуального игорного бизнеса? Сколько устриц съели белорусы за 2018 год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЗАМЕДЛИЛСЯ

Темпы роста мировой экономики снизились до минимальных уровней со времени финансового кризиса 2008-2009 годов.