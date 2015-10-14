В Оршанском районе введен новый, роботизированный молочно-товарный комплекс

Новости Беларуси. Технологии в сельское хозяйство. В Оршанском районе введен новый молочно-товарный комплекс. Пока он работает еще не на полную мощность. Тем не менее, уже показывает достойные результаты. Количество молока увеличились раза в полтора, и корма стало уходить значительно меньше. Существенно изменились и условия труда. Весь комплекс в сутки обслуживает всего 12 человек. О новейших технологиях в производстве молока – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эту буренку работники комплекса прозвали Стахановцем. Она приходит на дойку по 6 раз в день. Ведь в процессе доения компьютер выдает животному вкуснейший комбикорм. Но умную технику не проведешь. Корову к себе робот последнего поколения подпустит только в нужный час.

Вадим Андреев, оператор роботизированных доильных установок сельхозпредприятия «Браздетчино»:

Там все лишь стоит сканер, который сканирует вымя коровы, запоминает его координаты и просто присоединяется. Видите, загорается стрелочка? Это значит, молоко начинает уже доиться.

Венера Мусина, подгонщик роботизированного комплекса сельхозпредприятия «Браздетчино»:

Условия труда, конечно, облегчились у нас, лучше стало. Обслуживаем большее количество голов. Зарплата, конечно, больше.

На новом комплексе в Браздетчино компьютеры отвечают практически за все, даже за здоровье животного. Все данные о самочувствие буренки считываются с электронного чипа на шее и передаются в операторскую – мозговой центр комплекса.

Анастасия Бут, СТВ:

Этот чип – достойная замена колокольчику, который вешали коровам на шею наши деды, чтобы не потерять животное. Сегодня же технологии шагнули настолько вперед, что благодаря этому небольшому медальону, корову можно найти по спутнику в любой точке мира.

В этом комплексе коровы не теряются. Поголовье, наоборот, увеличивается. Сегодня здесь 550 буренок, к весне следующего года будет на сотни больше. И если на старой ферме одна буренка в среднем давала 4,5 тысячи килограммов молока, то сегодня этот показатель вырос почти до 6 тысяч. Все – класса «экстра». В том числе и благодаря новому, современному оборудованию.

Юрий Капитанов, директор сельхозпредприятия «Браздетчино»:

Данная машина служит для приготовления патоки. Все ферменты, которые необходимы животным, получаются именно отсюда. Позволяет уменьшить себестоимость молока, потому что уменьшает количество комбикорма.

За последние 5 лет только в Оршанском районе построили и модернизировали два десятка ферм и комплексов – и все это в рамках реализации республиканской программы развития молочной отрасли.

Владимир Машеро, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

В Витебской области за последние 4 года, за время реконструкции, которая ведется у нас интенсивно, построено новых 67 молочно-товарных ферм и комплексов. Сегодня они получают хорошую рентабельность.

До конца года в северном регионе введут 4 молочно-товарные фермы. Всего же в программе развития отрасли предусмотрено строительство и реконструкция еще 125 объектов. Будущее, уверены специалисты, за такими роботизированными комплексами.