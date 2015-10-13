Второй Австрийско-белорусско-российский бизнес-форум открылся 13 октября в Минске

Новости Беларуси. В Минск из Вены 13 октября прибыли деловые люди для участия в бизнес-форуме. Уже стало известно о заключении крупного контракт в сфере энергетики. Предварительная сумма сделки — более 300 млн. долларов. Также есть планы по реализации проектов в машиностроении и строительстве.

Ольга Коршун, СТВ:

Экономическая литература всегда в тренде. Изучить дебит и кредит, подсчитать выгоду и заключить выгодный контракт сегодня в Национальной библиотеке можно не только в теории, но и на практике. Здесь проходит бизнес-форум, на котором собрались представители Беларуси, России и Австрии. Всего более сотни бизнесменов.

Один из них — Хуберт Хакль. Беларусь как торгового партнера он открыл давно. Господин Хакль приложил руку к белорусскому пармезану и моцарелле. Австрийские партнеры участвовали в модернизации мясомолочных предприятий нашей страны. Сейчас нацелены на совместные проекты в биоэнергетике.

Хуберт Хакль, управляющий директор торговой компании (Австрия):

Инвестиционный климат Республики Беларусь мы оцениваем очень положительно, мы видели это и раньше. Все белорусские предприятия, с которыми мы работаем, они всегда выполняют данное ими слово.

Сегодня западные бизнесмены видят в Беларуси стабильного и безопасного партнера. Об этом говорит и количество участников форума. Организаторы даже перенесли мероприятие в более просторный зал. А самый крупный контракт планируют заключить на сумму более 300-т миллионов долларов. Это инвестиции в энергетику. К сравнению, в 2014 году этой цифрой измерили весь белорусско-австрийский товарооборот.

Александр Нахаенко, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Если посмотреть список участников, которые заявились как с белорусской стороны, так и с австрийской, то мы будем понимать, что интересы лежат в разных плоскостях: от сельского хозяйства до высоких технологий, техники и информатики. Самая большая секция на удивление — это энергетическая.

Сергей Катырин, руководитель торгово-промышленной палаты Российской Федерации:

С Беларусью нам в этом плане совсем просто. Мы только что встречались в Сочи, у нас там очень много совместных проектов, и производственные территории России, и производственные территории Беларуси. У нас уже немного другой уровень нашей кооперации. Здесь, я думаю, что можем об этом тоже говорить с нашими коллегами австрийскими. Тем более у них очень хороший настрой на Россию, на Беларусь, на Евразийский союз.

Беларусь может стать бизнес-мостом между Востоком и Западом в том числе и благодаря участию в Евразийском экономическом союзе, — считает российский гость. У Австрии богатый опыт в сельском хозяйстве, энергетике. Она лидер в машиностроении. В этой сфере есть значительные наработки и у белорусов, и у россиян. Нынешний форум — дополнительный стимул для развития.

Йозеф Майер, директор по программам в СНГ компании по производству автомобильных деталей (Австрия):

У нас тесные связи с БелАЗом. Сейчас мы работаем над совместным проектом по созданию нового двигателя, который станет очень эффективным, и мы сможет поставлять его в том числе на российский рынок.

Машиностроение — не единственный совместный проект. С июня 2013 в Беларуси действует электронный способ платы за проезд. Система охватывает 993 километра наших дорог. Летом 2015 года завершился второй этап данного проекта. В 2016 — австрийские партнеры готовы инвестировать несколько сотен миллионов долларов.

Роман Химмлер, менеджер компании по созданию систем электронного сбора платы за проезд (Австрия):

Что касается договоренностей, то определенные договоренности у нас уже есть. Осуществлением реализации проекта мы довольны и, конечно, для нас важно участие в этом форуме и с большим удовлетворением мы слышали сегодня о том, что санкции в отношении Беларуси остановлены.

Приоритеты расставлены. Дело за малым — приступить к реализации совместных планов. В следующий раз бизнесмены трех стран встретятся на форуме в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.