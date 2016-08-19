Электроэнергия из производственных отходов: как предприятия Беларуси экономят деньги на топливе

Новости Беларуси. Электроэнергию из, по сути, производственных отходов уже широко применяют белорусские предприятия. Получая киловатты, к примеру, из древесной щепы и зерновой шелухи. Такая переработка экономит немалые деньги и обеспечивает энергией целые кварталы.

Превратить свинец в золото за далеко не одно столетие не смог так и не один алхимик. А вот сделать из древесной щепы немалые деньги сегодня – реальная возможность. При правильной переработке из, по сути, мусора получается электроэнергия, которую потом можно продать.

И продать действительно можно много. В час эта установка вырабатывает 1300 киловатт электроэнергии. В сутки – более 30 тысяч. Света хватит на целый микрорайон.

Сергей Кахаев, начальник района тепловых сетей № 8 УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Данное оборудование позволяет обеспечивать электроснабжением жилой микрорайон Сосны в течение суток в полном объеме.

Старт установке дали в 2013 году. И это далеко не единственный экземпляр. В составе Минских теплосетей еще два экокомплекса. За полгода в сумме они экономят предприятию около 350 тысяч долларов. Это всего 9% от общих затрат.

Дмитрий Миронов, исполняющий обязанности директора УП «Минсккоммунтеплосеть»:

В 2017 году планируется строительство еще одного теплоисточника. Его реализация позволит нам, по нашим оценкам, замещать в год около миллиона долларов.

А на этом комбинате хлебопродуктов экономят с пользой для себя. В 2009 году здесь появился котел на зерновой шелухе. Он греет как в буквальном смысле – батареи, так и душу здешних руководителей. Установка окупилась за три года. Сейчас – чистая прибыль.

Владимир Рабец, заместитель главного энергетика по теплотехнике комбината хлебопродуктов:

Наше предприятие за счет внедрения этих котлов получает прибыль годовую 50 млн рублей.

Сейчас котел готовят к отопительному сезону. Сжигать шелуху начнут в начале октября. Стоит отметить и то, что зерноотходы – третий класс опасности. Утилизировать этот мусор – обязанность предприятия.

Юрий Гаевский, главный инженер комбината хлебопродуктов:

Ежегодно наше предприятие порядка 500 т зерноотходов утилизирует и платит экологический сбор. И 500 т зерноотходов уходит на сжигание в топке и превращение их в тепловую энергию.

И таких примеров предприимчивости много, но можно еще больше. Ресурс позволяет. Уйти по максимуму от закупок того, что можно производить дома – один из способов обеспечить здоровое развитие экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.