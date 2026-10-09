Новости по тегу #Дмитрий Миронов

Абитуриентов ждет единый 8-месячный курс из трех последовательных модулей по каждому из предметов ЦЭ и ЦТ.
В 2026 году процедура проведения испытаний прошла через ряд корректировок, которые касаются как заполнения документов, так и безопасности в аудиториях.
Тестирование в 2026 году пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом – 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.
Программа рассчитана на восемь месяцев и включает видеолекции, разборы заданий, консультации ведущих преподавателей.
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