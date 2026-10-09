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Новости по тегу #Дмитрий Миронов

В Беларуси стартовала регистрация на первый модуль образовательной программы РТ
09 октября 2026 10:59

В Беларуси стартовала регистрация на первый модуль образовательной программы РТ

Вступительная кампания: какие корректировки при сдаче ЦТ и ЦЭ вступят в силу в 2026 году
11 мая 2026 13:46

Вступительная кампания: какие корректировки при сдаче ЦТ и ЦЭ вступят в силу в 2026 году

В Беларуси 9 апреля стартует регистрация абитуриентов для участия в ЦТ
08 апреля 2026 11:35

В Беларуси 9 апреля стартует регистрация абитуриентов для участия в ЦТ

РИКЗ запустит единую образовательную программу репетиционного тестирования
16 января 2026 06:50

РИКЗ запустит единую образовательную программу репетиционного тестирования

Участие в инфраструктурных проектах, диалог в сельском хозяйстве: итоги встречи Александра Лукашенко с губернатором Ярославской области
12 апреля 2018 17:23

Участие в инфраструктурных проектах, диалог в сельском хозяйстве: итоги встречи Александра Лукашенко с губернатором Ярославской области

«Нигде не конкурируем, а взаимодополняем друг друга» – Президент о сотрудничестве с Ярославской областью
12 апреля 2018 11:36

«Нигде не конкурируем, а взаимодополняем друг друга» – Президент о сотрудничестве с Ярославской областью

Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла ветеранов ярославского «Локомотива» со счётом 9:7
11 апреля 2018 19:00

Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла ветеранов ярославского «Локомотива» со счётом 9:7

Электроэнергия из производственных отходов: как предприятия Беларуси экономят деньги на топливе
19 августа 2016 16:46

Электроэнергия из производственных отходов: как предприятия Беларуси экономят деньги на топливе