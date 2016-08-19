Новости экономики за 19.08.2016

Новости Беларуси. В Беларуси запущена солнечная электростанция размером с 60 футбольных полей. Ее мощности хватит на то, чтобы включить всю вечернюю подсветку Минска. Проект реализован неподалеку от Брагина и служит примером альтернативного освоения территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. В чем уникальность проекта, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

СОЛНЕЧНЫЕ КИЛОВАТТЫ

Солнечная электростанция повысит энергетическую безопасность Беларуси. Каждый час парк будет экономить для бюджета по меньшей мере 7 тысяч кубометров природного газа. Объем инвестиций, вложенных в проект, составил 24 миллиона евро. К слову, запустили станцию на 4 месяца раньше срока, объяснив спешку желанием застать последние летние солнечные дни.

ТОПЛИВО НА ЭКСПОРТ

Нидерланды стали крупнейшими покупателями бензина и мазута из Беларуси в Евросоюз. В эту страну за полугодие было отгружено топлива на 657 миллионов долларов. На без малого 20% больше, чем в 2015 году. В итоге Великобритания, которая по итогам 2015-го была крупнейшим покупателем белорусских нефтепродуктов, переместилась на третье место. Ее опередили Нидерланды и Украина.

ОДЕЛИ ИНОСТРАНЦЕВ

Российские и кахастанские школьники сядут за парты в белорусской форме. Пинский производитель отправил на прилавки восточных партнеров более 35 тысяч изделий. Главное преимущество отечественной продукции – это само волокно – хлопок и шерсть с акрилом. Полесская пряжа в 2016 году впервые отправят и в Арабские Эмираты. А общий объем экспорта за первые полгода уже составил 8 миллионов долларов, что на четверть больше, чем в 2015 году.

ПЛАТА ЗА ОТСЕЛЕНИЕ

Более 3 миллионов долларов выплатит застройщик жителям Грушевки в Минске в качестве компенсации за снос. Сегодня в столице на аукционе продан крупный участок с частными домами. Примечательно, что аукционная стоимость земли составила чуть более полутора миллиона долларов. Расселение людей обойдется застройщику минимум в два раза дороже.

Белорусский рубль перед выходными укрепился к корзине валют. При этом курс доллара остался неизменным. Евро укрепился. Ближайшие три дня по Нацбанку 2 рубля 19 копеек. Российский рубль снизился, за 10000 единиц платят 301 рубль белорусский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.